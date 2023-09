(ETX Daily Up) – Le Walk of Fame, dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, serait la pire attraction touristique du monde. L'expérience sur ce trottoir constellé d'étoiles portant le nom des plus grandes stars serait la plus désastreuse ,d'après une étude, presque autant que la Grande muraille de Chine ou le Château de Versailles.

Le Walk of Fame de Hollywood serait l'attraction touristique la plus décevante du monde Pgiam / Getty Images

Ce sont des incontournables, et même des indispensables. Et quand on visite ces destinations, on ne peut pas passer à côté. Pourtant, on sait que ces lieux sont pris d'assaut par des hordes de touristes, mais zapper un détour par ces endroits donnerait (presque) le sentiment que l'on ne s'est pas rendu dans cette ville ou ce pays. Malheureusement, aussi célèbres soient-ils, des lieux mondialement recommandés ne promettent pas de ravir tout le monde, loin s'en faut. La tour Eiffel à Paris vous a t-elle plu? Et l'Empire State building à New York?

Une étude pour le moins originale, dirigée par Stasher, un réseau de consignes à bagages, à chercher à repérer dans le monde ces lieux touristiques qui déçoivent. Les résultats sont sans doute proches de la réalité dans la mesure où non seulement la méthodologie prend en compte les avis publiés sur Google, mais aussi la popularité que ces endroits peuvent avoir sur Tik Tok. Repérée par le journal britannique Daily Mail, cette analyse intègre d'autres paramètres qui peuvent expliquer l'agacement que l'on peut avoir quand on voyage, telle que la distance entre l'aéroport et la destination qui nous impose un long trajet, sinon un budget conséquent pour rejoindre le dit-lieu. De manière plus anecdotique, on soulignera que les résultats sont complétés par des notes relatives à la sécurité dans le pays, en calculant un «gobal peace index», et d'autres en lien avec la qualité de l'hébergement local, d'après les avis laissés sur Booking.com.

Quand on agglomère toutes ces conditions, le mythique Hollywood Walk of Fame, qui agglutine les étoiles des plus grandes stars de cinéma et de la musique sur un large trottoir de Los Angeles, serait l'endroit touristique qui désenchanterait le plus les visiteurs. Les commanditaires de cette étude rappellent d'ailleurs que ce n'est pas une surprise si cet incontournable d'un voyage sur la côte ouest américaine arrive en première place des lieux touristiques les plus décevants. Le Walk of Fame avait reçu la même position dans un classement du même genre sorti en 2019. Aux Etats-Unis, ce n'est d'ailleurs pas la seule étape décevante: il y a aussi le parc d'attractions de Disney, Magic Kingdom, en Floride, ainsi que la jetée 39 de San Francisco, où l'on se presse pour observer les lions de mer se prélasser au soleil et apercevoir au loin la prison d'Alcatraz.

Ailleurs dans le monde, même des bâtiments aussi iconiques que le Taj Mahal (Inde), la Cité interdite de Chine ou le Château de Versailles (France) font partie du top 15. Le vieux continent réserve d'autres surprises comme la Tate Modern de Londres, le parc d'attractions PortAventura en Espagne ou encore le château de Neuschwanstein en Allemagne. Ailleurs dans le monde, le Grand Bazar d'Istanbul en Turquie ou le détroit Victoria Harbour à Hong Kong figurent également dans le classement.

