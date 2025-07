Ces nouvelles lois s'appliquent dès juillet - ce qui change en Suisse

En juillet 2025, de nombreux changements et adaptations sont à nouveau prévus en Suisse. blue News t'en donne un aperçu.

A partir du 1er juillet, la règle «Non, c'est non» s'appliquera aux relations sexuelles en Suisse. Celui qui ignore le refus d'un acte sexuel par la victime est punissable. Symbolbild: sda

Keystone-SDA SDA

«Non c'est non», prise en charge des coûts pour la méthode «Safer Sex» ou nouvelles règles pour l'élimination des piles: ce 1er juillet, de nombreuses modifications de lois et d'ordonnances ainsi que d'autres nouveautés entreront en vigueur en Suisse.

blue News vous fournit un aperçu de tous les changements et adaptations en juillet 2025.

Offensive de formation dans le domaine des soins

La Confédération et les cantons se sont prononcés en faveur d'une offensive de formation dans le domaine des soins. (image symbolique) Image : Keystone

La Confédération et les cantons lancent le 1er juillet une offensive de formation dans le domaine des soins: premièrement, les cantons soutiennent financièrement les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les organisations d'aide et de soins à domicile qui proposent des places de formation pratique pour le personnel infirmier diplômé. Deuxièmement, ils peuvent soutenir financièrement les personnes qui suivent une formation en soins infirmiers dans une haute école spécialisée ou une école supérieure.

Les écoles reçoivent également des subventions. L'offensive doit permettre d'améliorer les conditions de travail dans le secteur des soins et de promouvoir la formation. Ces deux points faisaient partie des exigences de l'initiative sur les soins infirmiers acceptée par le peuple en 2021. Au total, la formation doit être encouragée pendant huit ans avec environ un milliard de francs.

Les commerçants peuvent facturer les frais d'élimination lors du recyclage des piles

Les commerçants pourront désormais facturer les frais supplémentaires liés à l'élimination des piles fortement endommagées. En outre, une disposition relative au remboursement de la taxe d'élimination anticipée en cas d'exportation de piles est introduite.

Selon le Conseil fédéral, les entreprises bénéficient d'une plus grande sécurité juridique grâce à la révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Compte tenu de la quantité croissante de batteries pour les voitures électriques, une application uniforme de l'ordonnance doit être garantie.

En Suisse, il existe une obligation légale de restitution pour tous les consommateurs et une obligation de reprise pour tous les vendeurs de piles.

Allègement de l'assurance-accidents pour les clubs sportifs

Les clubs de sport de masse bénéficient désormais d'un allègement financier en matière d'assurance-accidents. Les sportifs et les entraîneurs dont le revenu annuel ne dépasse pas les deux tiers du montant minimum de la rente de vieillesse AVS complète (9800 francs en 2023) n'ont plus besoin d'être assurés obligatoirement contre les accidents auprès de leur club.

Un éventuel accident sera désormais couvert par l'assurance contre les accidents non professionnels de l'employeur principal ou via la couverture accident de la caisse maladie.

Nouvelles règles de sécurité et de promotion pour le secteur de l'énergie

Les principaux producteurs et gestionnaires de réseau d'électricité doivent désormais respecter des normes minimales en matière de cybersécurité. L'ordonnance modifiée par le Conseil fédéral doit renforcer la protection contre les cyberattaques contre les entreprises d'approvisionnement en électricité.

Une modification de l'ordonnance sur la promotion de l'énergie fixe en outre désormais un montant maximal pour les contributions à l'investissement, y compris pour les installations de biogaz. Ces installations sont ainsi traitées de la même manière que les centrales à bois ou les usines d'incinération des ordures ménagères.

L'ordonnance modifiée par le Conseil fédéral doit renforcer la protection contre les cyberattaques contre les entreprises d'approvisionnement en électricité. (image symbolique) Image : Keystone/dpa/ Sebastian Gollnow

Dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) reçoit entre-temps le mandat de régler dans ses directives la preuve de la sécurité à long terme des dépôts profonds pour déchets nucléaires.

Et selon la modification de l'ordonnance sur les installations à basse tension, les électriciens de montage peuvent désormais effectuer à domicile des travaux d'installation que seuls des spécialistes étaient autorisés à faire jusqu'à présent.

Nouvelle convention collective de travail dans l'industrie horlogère et microtechnique

Une nouvelle convention collective de travail (CCT) entre en vigueur dans l'industrie horlogère et microtechnique. Celle-ci concerne près de 55'000 travailleurs dans plus de 500 entreprises horlogères et microtechniques en Suisse. La CCT garantit la paix du travail absolue dans le secteur industriel jusqu'à fin 2029, ont indiqué les partenaires sociaux.

Les mesures de lutte telles que les grèves des travailleurs ou les lock-out des employeurs sont ainsi interdites. Dans la nouvelle CCT, le congé de maternité passe de 17 à 19 semaines.

La contribution de l'employeur à la prime d'assurance maladie passera à 195 francs à partir de 2025 et la rente transitoire AVS en cas de retraite anticipée à 30 000 francs. La CCT pour l'industrie horlogère a été la première de l'histoire de la Suisse il y a 87 ans.

Prise en charge des coûts pour la méthode «Safer Sex»

Les caisses maladie prennent désormais en charge les coûts de la prophylaxie pré-exposition au VIH pour les personnes présentant un risque accru. Cette dernière désigne une méthode de safer sex avant un éventuel contact avec le VIH. Les personnes séronégatives peuvent prendre un médicament contre le VIH afin de se protéger d'une contamination en cas de contact.

Cette adaptation s'inscrit dans le cadre du programme «Stop au VIH, aux virus de l'hépatite B et de l'hépatite C et aux infections sexuellement transmissibles (Naps)» adopté par le Conseil fédéral. D'ici 2030, il ne devrait plus y avoir en Suisse de contaminations par le virus du sida (VIH) ni d'infections par les hépatites B et C.

Droit pénal sexuel révisé

En cas d'actes sexuels, le principe «non veut dire non» s'applique désormais avec l'entrée en vigueur du droit pénal sexuel révisé. Il y a désormais viol, agression sexuelle ou contrainte sexuelle lorsque la victime a exprimé par des mots, des gestes ou en se raidissant qu'elle n'était pas d'accord avec l'acte.

Le «stealthing» devient également punissable. (image symbolique) Image : Keystone

En outre, les faits constitutifs du viol comprennent désormais non seulement le coït contre la volonté de la victime, mais aussi les «actes assimilables au coït» qui impliquent une pénétration du corps. Le «stealthing» devient également punissable.

Il s'agit d'une infraction commise lors de rapports sexuels consentis, mais lorsqu'une personne impliquée retire secrètement le préservatif ou n'en utilise pas dès le début, sans l'accord préalable de l'autre personne.

Assurances sociales

Après la naissance de leur enfant, les femmes parlementaires en congé de maternité peuvent désormais exercer leur activité parlementaire sans perdre leur droit à l'allocation de maternité.

En conséquence, la participation des mères en congé de maternité aux séances des parlements ne doit plus être considérée comme le début d'une activité professionnelle.

Il en va de même pour la participation aux réunions des commissions. La modification de la loi découle d'initiatives cantonales de plusieurs cantons. La nouvelle réglementation s'appliquera aux niveaux communal, cantonal et fédéral.