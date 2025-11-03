La France a menacé lundi Shein de lui interdire son accès sur le marché national si le géant asiatique de l'e-commerce vendait à nouveau des poupées à caractère pédopornographique, qu'il a assuré samedi avoir retirées de sa plateforme de vente.

Poupées pédopornographiques sur Shein: le ministre de l'Économie menace d'interdire la plateforme en France pic.twitter.com/W8QumLOjKS — BFMTV (@BFMTV) November 3, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français», a déclaré le ministre français de l'Economie, Roland Lescure, sur BFMTV et RMC.

«Pour des actes terroristes, pour le trafic de stupéfiant et pour des objets pédopornographiques, le gouvernement est en droit de demander l'interdiction de l'accès au marché français», «si on a des comportements répétés ou si les objets en question ne sont pas retirés dans les 24 heures», a-t-il précisé. «Ces objets horribles (...) sont illégaux», et «il y aura une enquête judiciaire», a-t-il encore affirmé.

La Répression des fraudes française a annoncé samedi avoir signalé à la justice la vente de poupées à caractère pédopornographique «d'apparence enfantine» après avoir constaté leur présence sur le site de Shein, qui a prévu d'ouvrir mercredi son premier magasin physique pérenne au monde, en plein centre de Paris.

Roland Lescure a toutefois reconnu que la loi française pouvait être contournée par le recours à un système de type VPN. «La France n'a pas les moyens de lutter contre ça à ce stade», a-t-il concédé.

Entreprise aux racines chinoises qui a conquis le marché mondial de la mode éphémère, Shein s'est implantée progressivement dans le paysage du commerce en ligne depuis son arrivée en France en 2015. Elle est régulièrement accusée de concurrence déloyale, de pollution environnementale ou de conditions de travail indignes.

Suscitant un tollé, Shein a prévu d'ouvrir mercredi son tout premier magasin physique pérenne au BHV, grand magasin historique de Paris, dans un espace de plus de 1.000 m2.

«Je suis passé rue de Rivoli (où est implanté le grand magasin, ndlr) ce weekend, et j'ai vu les oriflammes de Shein tout au long de la devanture»: «c'est de la +provoc+», a jugé Roland Lescure.

Visé par une proposition de loi contre l'essor de la mode jetable ultra-éphémère, Shein a été condamné cette année en France à trois amendes d'un total de 191 millions d'euros, notamment pour fausses promotions, informations trompeuses, et pour ne pas avoir déclaré la présence de microfibres plastiques dans ses produits.