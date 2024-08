Optez pour un pays où personne ne va - La liste des 10 pays les moins visités

Des vacances sans tourisme de masse? Ce n'est plus possible dans de nombreux endroits, mais il en existe encore - des destinations pas si fréquentées que ça. Ces pays ne sont visités que par quelques touristes chaque année.

Le Liechtenstein est l'un des pays qui est le moins envisagé comme destination de voyage. Image : IMAGO/Depositphotos

Vanessa Büchel

Aujourd'hui, on parle souvent de surtourisme. Par exemple, Majorque doit faire face à trop de vacanciers: les gens descendent dans la rue depuis des mois pour manifester. Et en Suisse aussi, de nombreux endroits connaissent désormais le problème: l'Aescher est complètement envahi, il attire chaque année une foule de visiteurs, il est devenu un spot photo très apprécié, en partie à cause d'Instagram et de Lonely Planet.

Là où j'ai grandi, la situation est très différente. Le Liechtenstein a plus de mal à attirer les touristes qu'à s'en débarrasser. Les autochtones n'ont pas à s'inquiéter de voir les places envahies, les restaurants bondés, les rues encombrées ou les loyers exploser à cause d'Airbnb.

Chez nous, c'est calme, idyllique, paisible, sûr, en quelque sorte «encore intact». Il y a beaucoup d'espace, mais pas tant de choses à voir. Pendant la journée, des bus entiers de touristes, principalement asiatiques, parcourent la petite ville de Vaduz, mais le soir, les rues sont désertes.

Oui, dans la principauté, on est encore tranquille - parfois trop à mon goût, raison pour laquelle j'ai déménagé à Zurich.

Tout a ses avantages et ses inconvénients. En revanche, presque personne ne connaît ma belle patrie lorsque je suis en voyage à l'étranger. Le Liechtenstein, quoi? Lorsque j'explique qu'il s'agit d'une petite principauté située entre la Suisse et l'Autriche, mon interlocuteur esquisse généralement un sourire de compréhension : «Aha ! Between Sweden and Australia», m'a-t-on déjà rétorqué aux États-Unis. C'est à peu près ça.

Le Liechtenstein n'est pas le seul pays au monde que la plupart des gens ne considèrent pas comme une destination de voyage. Les destinations suivantes ne sont également que rarement réservées.

Les 10 pays les moins visités

Le site web américain World Population Review a évalué, à l'aide des données de l'Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism), quels étaient les pays les moins fréquentés par les touristes* dans le monde. Le Liechtenstein en fait partie, mais c'est Kiribati, une république insulaire du Pacifique, qui est la moins visitée.

Arrivées de touristes en 2022 Kiribati : 2000

Bhoutan : 21'000

Tonga : 22'000

Samoa : 51'000

Vanuatu : 65'000

Papouasie-Nouvelle-Guinée : 69'000

Liechtenstein : 101'000

Îles Cook : 114'000

Burkina Faso : 116'000

Angola : 130'000 Montre plus

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles certains pays sont moins intéressants que d'autres pour les touristes. Alors que certains sont tout simplement très éloignés et donc difficiles d'accès, les vacances dans certains États insulaires sont tout simplement beaucoup plus chères en raison de leur isolement. D'autres sont encore sous-développés sur le plan touristique, n'ont pas beaucoup d'attractions à offrir et ne valent donc pas la peine d'être visités. Enfin, certains ne sont pas accessibles en raison de l'instabilité politique ou de la guerre.

1. Kiribati

Pour visiter Kiribati, il faut s'armer de temps et de patience. Mais le voyage difficile en vaut la peine, car une fois arrivés, les voyageurs sont récompensés par un véritable paradis. Des plages de sable blanc, des eaux cristallines, un monde sous-marin riche, un arrière-pays luxuriant - et tout cela sans aucune masse de touristes.

L'État insulaire, le seul à toucher les quatre hémisphères, se trouve dans le Pacifique entre l'Australie et Hawaï et se compose de 32 atolls et d'une île corallienne. De nombreux atolls sont inhabités et ne peuvent pas être visités par les touristes. Presque tous les habitants vivent à South Tarawa, c'est là que les voyageurs rencontrent le plus de monde. Les plus grandes îles sont Tarawa, Kiritimati - également connue sous le nom d'île de Noël -, Tabuaeran, Teraina, Banaba et Abariringa.

2. le Bhoutan

Le royaume bouddhiste du Bhoutan se trouve à l'extrémité orientale de l'Himalaya et ne figure sur cette liste que parce qu'il y a beaucoup de formalités à remplir avant que les touristes puissent y entrer. Mais une fois sur place, on découvre une nature à couper le souffle et des sites culturels uniques. Le royaume himalayen, avec son charme mystique, est l'une des destinations les plus délicieuses.

3. les Tonga

Un paradis dans les mers du Sud, mais pas si facile à atteindre : Tonga se distingue par ses plages de sable bordées de palmiers, ses zones de snorkeling colorées et sa riche culture. Comme il faut compter environ 30 heures de voyage, de nombreux touristes évitent cette destination de rêve. Des vols vers les Tonga sont disponibles au départ de Fidji ou des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Chine.

4. les Samoa

Les Samoa sont une autre île des mers du Sud peu fréquentée mais d'une beauté pure. Présenté comme le «paradis sur terre» (encore un!), cet État du Pacifique est définitivement à la hauteur. Des plages de sable blanc et, à l'intérieur des terres, une forêt tropicale verte, des gorges et des cascades enchantent les voyageurs qui s'aventurent dans ce pays de Polynésie.

La plupart des habitants de Samoa vivent sur l'île d'Upolu. Savai'i, l'une des plus grandes îles du Pacifique Sud, vaut également le détour. Mais il est aussi possible de visiter quelques îles plus petites.

5. le Vanuatu

Les îles du Vanuatu abritent des forêts tropicales et des récifs coralliens encore presque intacts. Cet État insulaire des mers du Sud comprend environ 80 îlots et s'étend sur 1300 kilomètres. Sur Espiritu Santo, il y a des paysages volcaniques impressionnants à découvrir et sur Tanna, le volcan actif Mount Yasur compte parmi les points forts. Le Vanuatu est encore considéré comme un véritable secret d'initiés - là aussi, il n'est pas encore très fréquenté en raison de sa difficulté d'accès.

6. la Papouasie-Nouvelle-Guinée

La partie orientale de l'île de Nouvelle-Guinée, située dans l'océan Pacifique, s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'une des dernières régions sauvages du monde y attend les visiteurs. Appartenant au continent océanien, le pays séduit par sa diversité culturelle et biologique. Des récifs coralliens et des plages de sable immaculés, de hauts volcans et des sommets montagneux ainsi qu'une forêt tropicale dense - la Papouasie-Nouvelle-Guinée rappelle ainsi un monde oublié.

7. Liechtenstein

Et puis il y a ma petite principauté: le Liechtenstein est niché dans un paysage alpin pittoresque entre la Suisse et l'Autriche, il est parsemé de nombreux sentiers de randonnée, de vues de rêve sur la vallée du Rhin, de châteaux médiévaux et a une offre culturelle à proposer. L'emblème de ce petit pays d'environ 40 000 habitants est le château qui trône au-dessus de Vaduz et que la famille princière appelle son domicile. Au musée d'art, on peut admirer des œuvres modernes et contemporaines - mais surtout, les voyageurs au Liechtenstein trouvent beaucoup d'espace et une nature magnifique.