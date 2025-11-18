Qui échangeait avec Epstein ? Les révélations secouent milieux politique et business

La publication de milliers d'e-mails du prédateur sexuel Jeffrey Epstein met des célébrités dans l'embarras. Les documents révèlent l'étendue du réseau d'Epstein.

Les e-mails publiés contiennent des conversations entre Jeffery Epstein et l'ex-ambassadeur Peter Mandelson, la pr-conseillère Peggy Siegal et l'entrepreneur Peter Thiel (de gauche à droite). Keystone, Imago

Pas le temps ? blue News résume pour toi 20'000 pages de documents montrent que Jeffrey Epstein a entretenu des contacts étendus avec des personnalités influentes de la politique, de l'économie et de la science, même après sa condamnation.

On y trouve notamment des correspondances électroniques avec l'ancien prince Andrew, le stratège du parti de Donald Trump Steve Bannon et l'ex-ministre des Finances Lawrence Summers.

Ces révélations augmentent la pression sur Trump pour qu'il publie les dossiers Epstein, même si les documents ne contiennent aucune charge juridique pour les personnes concernées. Montre plus

La semaine dernière, la commission de contrôle de la Chambre des représentants américaine a publié des e-mails de Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel, dans lesquels le président américain Donald Trump est mentionné.

Cette publication met la pression sur Trump pour qu'il publie les " Epstein-Files". En même temps que les e-mails, 20'000 pages de documents ont été publiées, montrant des messages échangés par Epstein entre 2009 et 2019 avec des personnes du monde des affaires, de la politique et de la science.

Ces documents ne sont pas juridiquement compromettants pour ces personnes. Il apparaît toutefois clairement qu'Epstein, même en tant que délinquant sexuel condamné, a continué à disposer d'une grande influence jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir.

Une vue d'ensemble.

Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor a perdu son titre de prince en octobre en raison d'accusations persistantes sur ses liens avec Epstein. Steve Parsons/Pool PA/dpa

Les documents contiennent des e-mails entre Jeffrey Epstein et l'ancien prince britannique Andrew Mountbatten-Windsor. En 2011, Andrew a écrit : "Je ne peux plus supporter cela", en réaction aux accusations portées contre lui par Virginia Giuffre, victime d'Epstein.

Dans un autre e-mail, Epstein semble confirmer l'authenticité de la photo montrant Andrew en compagnie de Virginia Giuffre en 2001. Epstein écrit : "Oui, elle était dans mon avion et oui, elle s'est fait photographier avec Andrew, comme beaucoup de mes employés".

Andrew Mountbatten-Windsor a toujours nié toute accusation et a qualifié la photo le montrant avec Giuffre de possiblement manipulée.

Michael Wolff

Les e-mails du journaliste et auteur Michael Wolff avec Jeffrey Epstein soulèvent de nouvelles questions sur sa relation avec Donald Trump. Keystone

Ce sont surtout des e-mails entre Epstein et Michael Wolff qui incriminent Trump. Michael Wolff est journaliste et écrivain. En 2018, il a publié le livre "Fire and Fury" (en français : "Feu et colère"), qui traite du premier mandat de Donald Trump. Dans ses e-mails, Wolff conseille Epstein sur la manière dont il devrait traiter avec Trump.

Wolff s'est exprimé sur ces e-mails dans une vidéo Instagram, affirmant qu'il avait voulu inciter Epstein à parler de sa relation avec Trump. "Cela fait très longtemps que j'essaie de parler de cette histoire", dit-il.

Lawrence Summers

Lawrence Summers a été secrétaire au Trésor sous l'ancien président américain Bill Clinton. picture alliance / dpa

Les documents contiennent également des e-mails entre Epstein et Lawrence "Larry" Summers, qui était secrétaire au Trésor sous la présidence de Bill Clinton.

Selon les e-mails, Summers et Epstein étaient souvent en contact. Il a notamment demandé conseil à Epstein sur la manière de courtiser une femme de manière romantique. Dans un autre e-mail adressé à Epstein, il suggère que les femmes ont un QI plus bas que les hommes.

Hier, Summers a déclaré à "Politico" qu'il avait honte de ses actions et qu'il assumait la responsabilité de sa "décision malavisée de rester en contact avec Epstein".

Steve Bannon

Steve Bannon a été le stratège en chef de Donald Trump. Aujourd'hui, il est surtout connu comme podcasteur. Steven Hirsch/Pool New York Post/AP/dpa

Dans plusieurs courriels datant de 2018, l'ancien conseiller de Trump Steve Bannon s'est fait conseiller par Epstein au sujet d'un voyage en Europe. Un jour, Epstein a écrit qu'il venait de parler avec "l'un des chefs d'État dont nous avons discuté".

Plusieurs mois plus tard, Epstein a conseillé : "Si tu veux jouer le jeu ici, tu dois investir du temps, l'Europe à distance ne fonctionne pas". Mais c'était "faisable", il pouvait organiser des "entretiens individuels" avec de nombreux dirigeants d'États européens.

Bannon ne s'est pas encore exprimé sur ces e-mails.

Peter Mandelson

Peter Mandelson, ancien ambassadeur britannique à Washington, était en contact régulier avec Epstein. Keystone

Des e-mails entre Epstein et Peter Mandelson, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, ont également été rendus publics suite à la publication des documents.

Après la révélation en septembre déjà d'un lien entre Mandelson et Epstein, Mandelson a perdu son poste d'ambassadeur. Selon ces documents, Mandelson aurait félicité Epstein en 2003 pour son anniversaire et l'aurait qualifié de meilleur ami ("best pal").

Mandelson a déclaré en septembre qu'il regrettait d'avoir jamais rencontré Epstein. Or, les nouveaux e-mails entre Mandelson et Epstein montrent que les deux hommes ont été en contact jusqu'en 2016. Dans ces e-mails, ils parlent de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche et du mariage de Mandelson.

Kathryn Ruemmler

Kathryn Ruemmler était conseillère à la Maison Blanche sous Barack Obama. imago

L'ancienne conseillère de Barack Obama, Kathryn Ruemmler, a échangé des propos sur Donald Trump avec Epstein. Dans un e-mail, Ruemmler a qualifié Trump de "répugnant".

Dans sa réponse, Epstein a écrit que Trump était "encore pire en réalité et à bout portant". Dans d'autres courriels adressés à Ruemmler, Epstein a cité plusieurs noms de personnes connues qu'il semble avoir rencontrées peu avant. Elle est "une invitée bienvenue chez eux tous", écrit-il.

Ruemmler ne s'est pas encore exprimé sur ces e-mails.

Peter Thiel

Peter Thiel est un investisseur tech germano-américain. sda

Selon les documents, Epstein a invité le milliardaire et entrepreneur libertarien Peter Thiel sur son île des Caraïbes en novembre 2018.

Thiel a nié à "Politico" s'être jamais rendu sur l'île.

Noam Chomsky

Le linguiste Noam Chomsky a lui aussi été en contact personnel avec Epstein. sda

Epstein a également été en contact avec le linguiste et chercheur en sciences sociales Noam Chomsky. Epstein a écrit en août 2015 que Chomsky ne devait se rendre en Grèce que s'il se sentait bien.

Il avait déjà dû envoyer un avion à la recherche d'un "ami de gauche" pour l'emmener chez un médecin à New York. Dans le même échange de mails, le milliardaire a proposé au chercheur d'utiliser son appartement dans la métropole américaine ou "à nouveau" sa résidence dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique.

Chomsky ne s'est pas encore exprimé sur ces e-mails.

Peggy Siegal

Peggy Siegal est une éminente conseillère en relations publiques. IMAGO/Depositphotos

En 2011, Epstein a demandé à Peggy Siegal, conseillère en relations publiques, de chercher du soutien auprès d'Arianna Huffington, cofondatrice du "Huffington Post", afin de sauver sa réputation - notamment en publiant des articles critiques sur Virginia Giuffre.

"C'était une demande idiote", a déclaré Siegal à "Politico" à propos des e-mails. Elle n'y a pas donné suite. Huffington a également déclaré qu'elle n'avait jamais été contactée.