Qui va succéder au pape François? - Des noms circulent déjà

Après la mort de François, un nouveau pontife doit être élu. Cette fois-ci, la décision est considérée comme particulièrement ouverte. Mais certains noms reviennent régulièrement.

Dans l'appareil du pouvoir de l'Eglise catholique, les mœurs ne sont pas forcément meilleures qu'ailleurs. Ces dernières semaines, la succession du pape François a déjà fait l'objet de spéculations alors qu'il était encore en vie. Théoriquement, il y a désormais 137 hommes qui peuvent devenir pontifes: tous les cardinaux qui n'avaient pas encore 80 ans au moment de sa mort. Plus de 100 cardinaux sont exclus du fait qu'ils ont dépassé la limite d'âge.

On parle toutefois d'un nombre nettement moins élevé de «papabile» - les personnes ayant la stature pour devenir pape -, soit environ deux douzaines en tout. L'Italien Pietro Parolin est considéré par beaucoup comme le favori. Comme François a nommé de nombreux nouveaux cardinaux venant de pays lointains et qui ne se connaissent pas très bien, l'élection est cette fois encore plus ouverte que lors des conclaves précédents.

Et en principe, le vieil adage «Chi entra papa ner conclave, ne risorte cardinale» («Celui qui entre en conclave en tant que pape, en sort en tant que cardinal») s'applique. Il peut donc y avoir des surprises. Voici un aperçu des candidats les plus souvent cités :

Pietro Parolin

Cet Italien du nord, âgé de 70 ans et originaire des environs de Venise, est depuis plus de dix ans le numéro deux du Vatican. Peu après son élection, François a élevé ce diplomate de formation et docteur en droit canonique au rang de cardinal secrétaire d'État. Depuis, Parolin a géré les affaires à ses côtés. Il l'a également remplacé lorsque François était hospitalisé. Parolin n'a jamais laissé planer le moindre doute sur sa loyauté.

L'Italien est considéré comme très conscient du pouvoir - on ne va pas loin autrement dans la Curie. Il aura d'une manière ou d'une autre un rôle important à jouer lors du conclave. Normalement, l'assemblée électorale dans la chapelle Sixtine est présidée par le doyen des cardinaux. Mais le doyen actuel et son vice-doyen ont déjà plus de 80 ans et sont donc trop âgés. C'est donc le cardinal le plus haut placé qui prend le relais: Parolin.

Pierbattista Pizzaballa

En tant que patriarche de Jérusalem et donc plus haut représentant de l'Eglise catholique en Terre Sainte, l'Italien dirige l'un des diocèses les plus difficiles du monde. Dans le pays natal de Jésus-Christ, les chrétiens sont souvent pris entre deux feux. Dans le conflit du Proche-Orient, Mgr Pizzaballa se voit comme un bâtisseur de ponts, en dépit de toutes les difficultés.

Pizzaballa est issu de la communauté religieuse des franciscains. A 60 ans, cet ecclésiastique né dans le nord de l'Italie, près de Bergame, est l'un des plus jeunes parmi les candidats cités. Cela peut parler en sa faveur - mais aussi contre lui.

Matteo Zuppi

En tant que président de la conférence épiscopale italienne, cet homme de 69 ans est l'une des figures centrales du Vatican. L'évêque de Bologne est considéré comme un homme de réseau et très influent. De plus, il occupe actuellement l'un des postes les plus exigeants qui soient: en tant qu'envoyé spécial, il s'occupe depuis bientôt trois ans de la médiation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine - sans grand succès jusqu'à présent.

Plus d'une fois ces derniers temps, son habileté diplomatique a été sollicitée lorsque François faisait à nouveau la une des journaux, par exemple avec des déclarations sur la guerre en Ukraine. Zuppi est également étroitement lié à la Comunità Sant'Egidio, qui a déjà joué à plusieurs reprises un rôle de médiateur pour le Vatican.

Péter Erdö

Le primat de Hongrie, archevêque d'Esztergom-Budapest, est considéré comme un homme d'Eglise conservateur parmi les cardinaux considérés comme «papabile». Âgé de 72 ans, il est notamment connu pour sa position traditionnelle sur de nombreuses questions ecclésiastiques et a entretenu de bonnes relations avec le prédécesseur de François, Benoît XVI. En revanche, Erdö a observé les efforts de réforme de François de manière parfois critique. Parmi les conservateurs du collège cardinalice, on s'attend à ce que François s'éloigne de sa ligne plutôt progressiste. Ils misent entre autres sur le Hongrois.

Erdö est devenu évêque auxiliaire de Székesfehérvár en 2000, le pape Jean-Paul II l'a nommé archevêque d'Esztergom-Budapest en 2002 et l'a intégré au collège cardinalice en 2003. Il est issu d'une famille très croyante. Erdö a déclaré un jour que sa famille lui avait appris que la foi était la chose la plus importante dans la vie. Sous le régime communiste hongrois, ses parents n'ont pas pu exercer leurs professions de juriste et d'enseignant.

Luis Antonio Tagle

L'ancien archevêque de Manille vit à Rome depuis quelques années déjà. Cet ecclésiastique de 67 ans, originaire de la nation catholique phare d'Asie, les Philippines, a été nommé cardinal préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples par François en 2019. Entre-temps, il est devenu pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation qui en est issu - l'un des postes les plus importants de la Curie.

Tagle a toujours été cité comme le candidat le plus prometteur au cas où le choix du conclave se porterait pour la première fois sur un Asiatique. Il a également des racines chinoises. Comme le pape François, il s'engage pour une Eglise qui se tient aux côtés des pauvres. Et tout comme l'Argentin, il est fermement opposé à l'avortement et à la contraception.

Fridolin Ambongo Besungu

Depuis un certain temps déjà, on spécule sur la venue prochaine d'un pape africain: un «pape noir». Le nom le plus souvent entendu est celui de l'archevêque de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo : Fridolin Ambongo Besungu. Cet homme de 65 ans est considéré comme plutôt conservateur par rapport à ses collègues cardinaux d'Europe et d'Amérique du Nord. Il fait en outre partie des plus importants représentants de l'Eglise en Afrique.

Comme de nombreux catholiques africains, il a vu d'un œil très critique l'ouverture de la bénédiction des couples de même sexe. «Le continent africain a vécu cela comme une colonisation culturelle de l'Occident», a déclaré Besungu en commentant la démarche surprenante du pape François. Besungu faisait partie des critiques les plus en vue de la déclaration «Fiducia supplicans».

Raymond Burke

Ce cardinal-prêtre américain de 76 ans, ancien archevêque de Saint-Louis, était considéré comme l'un des plus farouches opposants au défunt pape. Ce conservateur pur et dur critiquait même les tentatives de réforme prudentes comme les bénédictions pour les couples homosexuels. Des changements plus importants comme l'abolition du célibat ou l'ordination de femmes comme prêtres sont pour lui impossibles à réaliser.

Après avoir critiqué publiquement François, le Vatican lui a retiré son salaire. Il a également dû renoncer à son appartement de 400 mètres carrés à Rome. Le poste de cardinal patron de l'Ordre de Malte lui avait déjà été retiré auparavant. Burke est considéré comme quelqu'un que la Maison Blanche aimerait voir devenir pape. Ses chances sont toutefois jugées plutôt minces.

Jean-Marc Aveline

L'archevêque de Marseille est né le jour de Noël 1958 en Algérie, qui faisait alors encore partie de la France. Il a grandi dans la banlieue de Marseille. Il est aujourd'hui archevêque de cette grande ville portuaire du sud du pays. Mgr Aveline est considéré comme proche du peuple - l'un des traits de caractère qu'il partage avec le défunt pape. Le Français du Sud est également considéré comme quelqu'un qui a beaucoup en commun avec l'Argentin Jorge Mario Bergoglio en termes de comportement et de politique. Certains le qualifient même de «super-bergoglien».

Aveline serait donc le garant de la poursuite de l'héritage du pape défunt. Pour certains, cela plaide contre lui. L'élection successive de deux pontifes similaires est plutôt rare dans l'histoire de l'Eglise catholique. Mais si cela devait arriver, le Français aurait certainement déjà un nom tout prêt: François II.

Jean-Claude Hollerich

L'archevêque de Luxembourg est l'un des hommes les plus influents du Vatican. Ce jésuite siège dans plusieurs décastères importants. De plus, cet homme de 66 ans, polyglotte comme beaucoup dans son pays, dirige la commission des conférences épiscopales de tous les pays de l'UE. Lors du dernier synode mondial, ce confident du pape François décédé était l'une des figures centrales en tant que «relateur général» - une sorte de médiateur en cas de divergences d'opinion.