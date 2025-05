Ces plantes qui s'apprécient et celles qu'il vaut mieux ne pas mélanger

Vous souhaitez vous mettre au jardinage mais vous ne savez pas comment organiser votre potager? Attention: toutes les plantes ne font pas forcément bon ménage! blue News vous propose cinq conseils pour organiser aux mieux les carreaux de votre potager.

Envahissante, la menthe doit être séparée des autres herbes aromatiques. IMAGO/Depositphotos

Rédaction blue News Valérie Passello

Pour qu'un jardin-potager s'épanouisse, il est des règles à observer. Et si vous débutez dans cette activité, il n'est pas aisé de faire tout juste du premier coup. Voici quelques conseils:

La menthe s'isole

Parmi les herbes aromatiques, il en est une qu'il faudrait éviter de planter dans votre jardin, même si elle est délicieuse aussi bien fraîche que séchée. La menthe est en effet envahissante. Si vous la plantez dans un petit coin de votre potager, elle va finir par prendre toute la place, développant ses racines dans tout le sol et entrant en concurrence avec d'autres.

Si vous souhaitez tout de même qu'elle fasse partie de votre potager, plantez-la avec son pot, ce qui va contenir les racines. Mais il faut éviter à tout prix de la planter trop près des carottes, qui détestent la menthe.

La menthe n'apprécie pas non plus le basilic et le persil, qui l'étouffent.

Ne pas rester en famille

Généralement, il vaut mieux séparer les plantes qui font partie de la même famille botanique. Ceci s'explique par le fait que les membres d'une même famille présentent les mêmes vulnérabilités face aux maladies et aux ravageurs. Le site internet «Gerbeau.com» dresse la liste des différentes familles dont il vaut mieux séparer les membres:

Brassicacées: choux, choux-fleurs, choux-raves, navets, radis, roquette, cresson, moutardes, raiforts.

Asteracées: laitues, scaroles, chicorées, endives, artichauts, salsifis, topinambours.

Apiacées (ombellifères): carottes, panais, céleris, fenouils, persils, cerfeuils, aneth, coriandre.

Liliacées: ails, oignons, échalotes, poireaux, ciboulettes, asperges. Les solanacées : tomates, poivrons, piments, aubergines, pommes de terre.

Cucurbitacées: courges, courgettes, cornichons, concombres, melons. Fabacées (légumineuses) : haricots, pois, fèves, lentilles.

Chénopodiacées: betteraves, épinards, blettes, arroches.

Un jardin, mais pas tous les mêmes besoins

Un jardin-potager, c'est un petit lopin de terre où l'on va concentrer la culture de nombreuses plantes. Mais dans la nature, celles-ci ne cohabiteraient pas forcément, puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes besoins.

Distinguer: plantes vivaces, plantes annuelles LES PLANTES VIVACES: Durant l'hiver, ces plantes conservent un bulbe, un rhizome ou des racines dans le sol. Ainsi, quand revient la belle saison, elles refleurissent sans que l'on ait rien de spécial à faire.

Quelques exemples de plantes vivaces: le thym, le romarin, la menthe, la sauge, la rhubarbe, l'artichaut, le fraisier, le chou perpétuel, le poireau vivace, le topinambour.

LES PLANTES ANNUELLES: comme leur nom l'indique, le cycle de vie de ces plantes ne dure qu'un an. Il est donc nécessaire d'en resemer ou d'en replanter chaque année.

Quelques exemples de plantes annuelles: concombre, courge, courgette, poivron, aubergine, tomate, pommes de terre, carotte, fenouil. Montre plus

Prenez soin de bien vous renseigner sur la qualité de sol (sablonneux, limoneux, argileux, humifère) appréciée par vous plantes. Ce n'est, en principe, pas une bonne idée de mélanger des plantes qui s'épanouissent sur des sols de qualité différente. Par exemple, vos concombres auront besoin d'une terre riche, alors que vos oignons préféreront un sol léger et bien drainé.

Les ennemis jurés

Au jardin comme dans la vie, il existe aussi des incompatibilités. Certaines plantes ont tendance à se nuire si elles se retrouvent forcées à cohabiter.

Ainsi, à part ultérieurement dans un saladier, on évitera de mélanger les tomates avec les concombres, le fenouil, les pommes de terre et les petits pois.

Les poireaux, l'ail, les oignons ou les échalotes ne font pas bon ménage avec les haricots ou les pois.

Les choux et les fraisiers ne se supportent pas, de même que les poireaux et les betteraves. Pas d'atomes crochus non plus entre les carottes et les betteraves rouges.

Bien sûr, il existe d'autres associations déconseillées. La littératture à ce sujet ne manque pas, y compris sur internet.

Les bons amis

Au contraire, certaines associations de plantes sont recommandées. Ces bons amis du jardin vont s'entraider et se soutenir, ce qui les rendra plus productifs: que du bonheur!

Quelques exemples de mariages heureux au potager: les épinards et les fraises, l'ail et les fraises, les radis et les poireaux, les haricots et les concombres, les épinards et les pommes de terre, ou encore les courgettes et les petits pois.

Impossible de tout énumérer ici. Un dernier conseil si vous débutez: observez, notez ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas marché: ainsi, vous pourrez vous améliorer d'année en année!