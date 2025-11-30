  1. Clients Privés
Drame en France «C'est affreux que cinq personnes puissent décéder dans un incendie aussi violent»

Clara Francey

30.11.2025

Cinq personnes, dont deux adolescents, sont mortes dimanche dans un incendie à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), une commune située au sud-ouest de Nancy, et un jeune homme a pu en réchapper en se réfugiant sur le toit.

Agence France-Presse

30.11.2025, 20:28

L'incendie est survenu vers 03h20 dimanche au domicile d'une famille de quatre personnes, a précisé le procureur de la République François Capin-Dulhoste dans un communiqué. «Les deux parents, âgés de 59 et 60 ans, un de leurs fils, âgé de 16 ans, ainsi que deux amis de leurs enfants, âgés de 16 et 20 ans, sont décédés», a énuméré le procureur.

«L'autre fils de cette famille, âgé de 22 ans, également présent, a été blessé légèrement», a ajouté M. Capin-Dulhoste. Seul rescapé, «il s'en est sorti miraculeusement en s'échappant par les toits», a déclaré à l'AFP Pascal Schneider, le maire de Neuves-Maisons, qui connaissait la famille de vue. C'est ce jeune homme qui a pu «donner l'alerte», a expliqué dimanche matin sur les lieux du drame le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy.

L'origine du feu est pour l'instant inconnue. «Les investigations qui commencent ne permettent pas d'établir à ce stade les circonstances de l'incendie. Par conséquent, le cadre juridique retenu pour le moment est celui d'une enquête en flagrance du chef d'homicides involontaires», a précisé le procureur.

«Du mal à y croire»

Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a évoqué «un dramatique incendie» transmettant ses «sincères pensées» aux victimes et à leurs proches. Le ministre a salué «la mobilisation des sapeurs-pompiers qui ont combattu l'incendie avec courage et celle des gendarmes engagés sur les lieux».

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules pour éteindre l'incendie survenu rue du Capitaine Caillon dans le centre de Neuves-Maisons, une commune de 7'000 habitants. Ils ont indiqué être parvenus à maitriser le feu «assez rapidement».

Une vingtaine de gendarmes, dont des membres de la brigade de recherches et du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) se sont aussi rendus sur place, a précisé la préfecture à l'AFP.

Le sinistre a touché un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée. «La famille semblait occuper le dernier étage de cet immeuble et a été victime notamment des fumées», a déclaré le préfet Yves Séguy.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Nancy, sous la direction du parquet de Nancy. Elle devra «établir dans quelles conditions cet incendie a pu se développer aussi vite et produire autant de dégâts», a indiqué M. Séguy.

Les pompiers sont intervenus «en moins d'un quart d'heure, 12 minutes», selon le préfet, «ce qui est peu mais malheureusement ce qui était insuffisant pour arriver à sauver toutes les victimes».

«De bonnes personnes»

«On a du mal à y croire», a confié à l'AFP le maire de Neuves-Maisons. «C'est affreux, que cinq personnes puissent décéder accidentellement dans un incendie aussi violent». «C'était des bons vivants, c'était des bonnes personnes», a déclaré un homme à des journalistes après avoir déposé des roses blanches sur place en hommage aux victimes.

L'incendie ne s'est pas propagé aux bâtiments voisins. La mairie a ouvert une cellule d'urgence médico-psychologique destinée en particulier à accueillir et à écouter les proches des victimes.

