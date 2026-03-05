  1. Clients Privés
«Fierté professionnelle» pour la compagnie 1000 frs pour revenir sain et sauf: tout savoir sur le vol spécial de Swiss

Stefan Michel

5.3.2026

Stefan Michel

5.3.2026

Grâce à un vol spécial, Swiss a ramené 211 personnes d'Oman à Zurich. Cette mission a nécessité une préparation hors du commun, allant d'un équipage particulièrement expérimenté aux pièces de rechange dans la soute.

Le vol spécial Swiss en provenance de Mascate atterrit à Zurich

Le vol spécial Swiss en provenance de Mascate atterrit à Zurich

221 passagers, un vol spécial et un grand soulagement à l'atterrissage : le vol spécial Swiss LX7043 ramène des Suisses de Mascate, à Oman, à Zurich.

05.03.2026

Stefan Michel

05.03.2026, 19:05

05.03.2026, 20:12

Swiss a transporté 211 personnes d'Oman à Zurich par un vol spécial. Cette opération a été précédée d'une préparation intensive sur une route aérienne que Swiss ne propose pas dans son offre de vols réguliers.

Le vol n'est pas un vol de rapatriement de la Confédération, souligne le porte-parole de Swiss Michael Pelzer. La compagnie aérienne nationale l'a effectué de sa propre initiative et à ses frais.

Comment l'équipage a-t-il été sélectionné pour ce vol ?

«Qui veut voler dans la région du Golfe, où Israël et les Etats-Unis tirent sur l'Iran et ce dernier sur ses pays voisins ?» Ce n'est évidemment pas ainsi qu'a été formulée cette mission de vol particulière confiée aux pilotes et aux flight attendants de Swiss. Le porte-parole de Swiss, Michael Pelzer, précise que la compagnie aérienne n'a eu aucun problème à trouver suffisamment d'employés qualifiés pour ce vol spécial. «Il s'agit d'employés particulièrement expérimentés qui assument parfois des tâches supplémentaires au sein de l'entreprise».

Zurich. Arrivée du vol spécial Swiss en provenance du Moyen-Orient

ZurichArrivée du vol spécial Swiss en provenance du Moyen-Orient

Ces pilotes et flight attendants connaissent également les procédures de la centrale d'intervention de Swiss, ce qui est un avantage dans une situation aussi particulière. «Dans les situations décisives, cela permet de raccourcir les voies de réflexion et de concertation», explique-t-il.

Le vol spécial d'Oman à Zurich était-il dangereux ?

«Nous n'aurions pas pris l'avion si nous n'avions pas été absolument certains qu'il n'y avait aucun danger pour les passagers et l'équipage», souligne le porte-parole de Swiss.

L'équipage à bord était-il aussi nombreux que sur un vol régulier sur cette distance ?

Non. L'équipage était plus nombreux, comme l'indique Swiss dans un communiqué. Deux capitaines et deux copilotes ainsi que dix flight attendants étaient à bord. A titre de comparaison: sur un vol régulier de Dubaï à Zurich, il y a un pilote, un copilote et dix flight attendants à bord. Mais ces derniers desservent également la première classe, qui était vide sur le vol spécial. De plus, un mécanicien était également présent sur ce vol. Dans la soute à bagages se trouvait un conteneur rempli de pièces de rechange, par exemple des roues. Ainsi, Swiss voulait rester indépendante à Oman en cas de problèmes techniques sur l'avion et ne pas rester au sol plus longtemps que nécessaire.

Les membres de l'équipage ont-ils été spécialement formés pour le vol spécial depuis la zone de crise ?

Le personnel navigant de Swiss est déjà formé à toutes les situations possibles lors de la formation de base et n'a donc pas besoin de formation supplémentaire pour un vol spécial comme celui-ci, explique Pelzer.

Ainsi, le personnel de cabine a été préparé à s'occuper de passagers qui ont passé des journées nerveuses et qui ont pris l'avion avec de fortes émotions telles que la peur, l'insécurité ou l'inquiétude pour des proches. L'équipage a de l'expérience dans la gestion de ces situations, souligne-t-il.

Les collaborateurs de Swiss ont-ils reçu un supplément sur ce vol ?

Il n'y a pas de supplément pour ce type de mission spéciale, souligne Pelzer. «L'équipage a effectué cette mission avec beaucoup de fierté professionnelle et ils étaient heureux de ramener ces 211 personnes à la maison».

Comment les passagers ont-ils obtenu leur place sur le vol spécial ?

Selon Swiss, il y avait 205 adultes et six bébés sur ce vol.

Une partie des passagers avait réservé un autre vol Swiss de la région vers Zurich et a été transférée sur le vol spécial. «Une partie des passagers nous a été procurée par le DFAE et nous avons annoncé les dernières places sur notre plateforme de réservation comme nos autres vols».

Combien ce vol spécial est-il plus cher qu'un vol régulier de Mascate à Zurich ?

Il ne peut pas faire cette comparaison, dit Pelzer, car Swiss ne vole pas de Muscat à Zurich. Il est clair que ce vol est une perte pour Swiss, «un service que nous avons toutefois fourni avec plaisir et conviction», ajoute-t-il. La préparation est beaucoup plus complexe que pour un vol régulier. Les pilotes ont dû s'occuper intensivement de l'aéroport, de la procédure d'approche, des voies de circulation et de la préparation au sol.

Combien les passagers ont-ils payé ?

Environ 1000 francs pour un billet en classe économique et environ 2000 francs pour un siège en classe affaires, explique le porte-parole de Swiss.

Quand aura lieu le prochain vol spécial de Swiss en provenance de la région du Golfe ?

«Rien n'est concrètement prévu, mais nous observons la situation et continuons à échanger étroitement avec le DFAE», explique Michael Pelzer. «Si nous voyons une possibilité et recevons un ordre en ce sens, nous examinerons un prochain vol».

