Marine Tondelier s'est dite mercredi «effarée par le degré d'impréparation du gouvernement» qui tient jeudi une réunion face aux vagues de chaleur pour «travailler à un plan d'endurance».

"Je l’invite à ne pas faire de politique politicienne" : Maud Bregeon répond à Marine Tondelier et ses critiques sur "l'impréparation du gouvernement" face aux fortes chaleurs #BFM2 pic.twitter.com/ReLcTEyXRW — BFM (@BFMTV) May 27, 2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer aux prochaines. Mais on n'a toujours pas compris ce qu'ils faisaient pour la vague de chaleur là maintenant, c'est assez coupable», a déclaré la patronne des Ecologistes sur franceinfo.

Sébastien Lecornu présidera jeudi à 16H15 une réunion interministérielle sur la canicule, où seront abordées les questions relatives entre autres à l'accueil du public, à l'état des nappes phréatiques, ou aux risques de feux de forêts.

Une dizaine de ministres seront présents dont Marie-Pierre Vedrenne qui représentera Laurent Nunez (Intérieur) et Stéphanie Rist (Santé), a précisé Matignon mercredi. La canicule de cette semaine «a été gérée tout le week-end» entre le Premier ministre et ses équipes, et «toutes les mesures ont été prises».

La réunion de jeudi vise elle à «travailler à un plan d’endurance jusqu'en septembre, pour anticiper des événements comme par exemple des feux de forêts», car «les épisodes caniculaires démarrent de plus en plus tôt, il faut donc être prêts et prêts à durer», ajoute Matignon.

«Ils nous font le coup à chaque vague de chaleur», a déploré Mme Tondelier mais «il y a une urgence à mettre en place des points de fraîcheur partout». Au rythme actuel de rénovation thermique des écoles, «elles seront prêtes pour les canicules dans trois siècles», a-t-elle critiqué.

«Bon sens»

Le montant du Fonds vert qui servait à adapter la France au changement climatique a été fortement diminué depuis deux ans et «après on s'étonne que, quand on arrive en pleine vague de chaleur, la France ne soit pas préparée», a relevé la candidate à la présidentielle.

Marine Tondelier «pointe un sujet qui est réel, qui est celui de la préparation au réchauffement climatique, aux phénomènes météorologiques intenses qui malheureusement deviennent fréquents. Mais je l'invite à ne pas faire de politique politicienne sur le sujet», a répondu la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon devant la presse à l'issue du Conseil des ministres.

Elle a défendu les mesures prises par les ministères face à la vague de chaleur. Mais «la responsabilité de l'Etat, qui est évidemment importante», «ne s'oppose pas à la responsabilité individuelle», a-t-elle ajouté, justifiant les appels aux «gestes de bon sens».