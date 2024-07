Cinq personnes ont été tuées et sept blessées mardi dans une fusillade survenue lors d'une fête organisée au nord-ouest de Santiago, au Chili. C'est ce qu'ont annoncé les autorités.

Cinq personnes ont été tuées et sept blessées mardi dans une fusillade survenue (image d’illustration). IMAGO/Aton Chile

Quatre hommes et une femme sont morts, selon un bilan des autorités. Le colonel de police Gabriel Villanueva a fait état d'une «altercation», sans donner plus de détails.

Les victimes participaient à une fête à Lampa, ville de la région métropolitaine de la capitale Santiago. La majorité des fêtards étaient des étrangers, a indiqué la police, sans préciser leur nationalité.

Le président Gabriel Boric a accusé le crime organisé d'être responsable. «C'est gravissime et profondément troublant. Je veux être très clair et dire qu'ici, depuis l'Etat du Chili, nous ne permettrons pas que le crime organisé gagne la bataille», a-t-il déclaré devant la presse.

Série d'assassinats

Bien que le Chili soit l'un des pays d'Amérique latine les moins dangereux, la sécurité reste la principale préoccupation des habitants, montrent les enquêtes d'opinion. Le Chili a connu en fin de semaine dernière une inhabituelle série d'assassinats, avec la mort de dix personnes dont quatre mineurs.

Entre 2014 et 2023, le nombre d'homicides y a augmenté de 60%, les agressions sexuelles de 46% et les vols avec violence de 11%, d'après les chiffres du sous-secrétariat à la Prévention du crime. Des gangs comme le Tren de Aragua, d'origine vénézuélienne, sévissent dans cette région du continent, en perpétrant assassinats et extorsions.

ATS