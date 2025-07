Un jeune Français qui faisait une randonnée à vélo en Iran n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 16 juin, une disparition jugée «inquiétante», a déclaré dimanche à l'AFP une source diplomatique française interrogée sur un avis de recherche posté sur les réseaux sociaux.

🔴 Le Quai d’Orsay s’inquiète de la disparition de Lennart Monterlos, 18 ans. Parti de Besançon pour un tour du monde à vélo, il partageait son voyage sur les réseaux. Sa dernière vidéo le montrait dans le désert iranien#CharlesMatin pic.twitter.com/se3eWEEEGA — RMC (@RMCInfo) July 7, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Cette disparition est inquiétante. Nous sommes en lien avec la famille à ce sujet», a indiqué cette source, en rappelant qu'il est recommandé aux ressortissants français de ne pas se rendre en Iran, Téhéran mettant en œuvre «une politique délibérée de prise d'otages occidentaux».

D'après cet avis de recherche posté sur Instagram, Lennart Monterlos, âgé de 18 ans, a également la nationalité allemande.

Interrogée par l'AFP, cette source n'était pas en mesure de dire si ce jeune Français fait partie des Européens récemment arrêtés en Iran, accusés d'espionnage pour Israël.

L'Iran «cible des ressortissants français de passage qu'il accuse d'espionnage et qu'il détient dans des conditions indignes, dont certaines relèvent de la définition en droit international de la torture», a souligné la source diplomatique.

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot «a échangé» ce dimanche avec son homologue iranien Abbas Araghchi, a fait savoir dimanche soir le ministère français des Affaires étrangères, ajoutant que Jean-Noël Barrot lui avait rappelé «que la priorité de la France était la sécurité» de ses compatriotes en Iran.

«Il a exigé la liberté immédiate et inconditionnelle de Cecile Kohler et Jacques Paris, détenus arbitrairement dans des conditions assimilables à de la torture depuis plus de 3 ans maintenant», poursuit-il. En revanche, il n'a pas précisé si le cas de Lennart Monterlos avait été évoqué.

«Il est recommandé aux ressortissants français de ne pas se rendre en Iran» et «pour ceux qui y seraient déjà de passage, il est recommandé de quitter le territoire iranien immédiatement en raison des risques d'arrestation et de détention arbitraire», avait souligné plus tôt la source diplomatique.

Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus trois ans, encourent la peine de mort. La professeure de lettres de 40 ans originaire de l'est de la France et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran.

Avant d'entamer son voyage, Lennart Monterlos avait présenté son projet sur une plateforme de financement participatif. Il expliquait être alors en classe de terminale Abibac (parcours binational franco-allemand) à Besançon (est de la France).

«Je suis passionné de sport, notamment d'escalade (...) et de vélo», écrivait-il. «J'aime beaucoup lire et voyager à travers les livres, et maintenant je souhaite voyager à travers le monde à vélo».

Il confiait préparer depuis fin 2023 «un voyage à vélo d'un an pour découvrir le monde, à travers l'Europe et l'Asie». Cela devait être «une césure» avant ses études supérieures.