La chaleur plutôt que le froid C'est ici que les Suisses préfèrent passer leurs vacances pendant les fêtes.

Lea Oetiker

19.12.2025

De nombreux Suisses et Suissesses sont attirés par la chaleur pendant les fêtes de fin d'année. Les pays et villes suivants sont particulièrement appréciés.

Les Suisses aiment passer Noël à la maison - et partir en voyage peu après.
Les Suisses aiment passer Noël à la maison - et partir en voyage peu après.
Andrea Warnecke/dpa-tmn

Lea Oetiker

19.12.2025, 23:42

20.12.2025, 15:32

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • De nombreux Suisses partent au soleil pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An.
  • L'Espagne et la Thaïlande sont notamment des destinations très prisées.
  • Selon Skyscanner, les voyageurs restent flexibles et utilisent souvent la recherche «Tous les lieux» pour trouver des offres avantageuses.
Montre plus

De nombreux Suisses sont attirés par le monde en fin d'année : une analyse actuelle des données de l'application de voyage Skyscanner montre où les Suisses préfèrent s'envoler cette année pour Noël et le Nouvel An. Résultat: le Sud a la cote.

Comme les années précédentes, de nombreux Suisses sont attirés par des destinations plus chaudes pour les fêtes de fin d'année, notamment l'Espagne et la Thaïlande, qui figurent en tête de liste de leurs souhaits.

En Europe, des destinations comme l'Italie, le Portugal et la France sont également appréciées. Plus loin, des destinations comme les États-Unis et le Maroc marquent des points. Mais une destination qui n'est pas connue pour son temps balnéaire attire également les Suisses: le Royaume-Uni.

Tendance à plus de spontanéité

Pour les voyages en ville, on constate en outre une nette tendance à la spontanéité : la recherche dite «Tous les lieux», qui affiche les vols sans destination fixe triés par prix, est très appréciée.

Si «Tous les lieux» était un État, il se trouverait en troisième position dans le classement des pays. Parmi les villes, la recherche ouverte occupe même la première place.

Les données de Skyscanner montrent en outre que la plupart des recherches pour des voyages pendant les fêtes ont été effectuées le 9 novembre, soit environ six semaines avant le départ. Le 26 décembre est particulièrement apprécié comme jour de voyage. Les Suisses aiment donc passer Noël à la maison - et partir en voyage peu après.

Top 10 des pays les plus prisés pour les vacances de Noël et du Nouvel An

  • Espagne
  • Thaïlande
  • «Tous les lieux» (recherche flexible)
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • États-Unis
  • Portugal
  • Allemagne
  • France
  • Maroc
Montre plus

Top 10 des destinations urbaines les plus populaires pour Noël et le Nouvel An

  • Toutes les villes (Recherche flexible)
  • Bangkok, Thaïlande
  • Londres, Angleterre
  • Madrid, Espagne
  • Dubaï, Émirats arabes unis
  • Barcelone, Espagne
  • Lisbonne, Portugal
  • Phuket, Thaïlande
  • New York, États-Unis
  • Rome, Italie
Montre plus

