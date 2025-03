Donateur secret du parti d'extrême droite allemand, il a dîné avec un conseiller fédéral

Henning Conle, un milliardaire de l'immobilier, est connu pour son soutien aux partis de droite et ses investissements dans la clinique universitaire zurichoise Balgrist. Il se révèle maintenant être un donateur de l'AfD.

Tourbillon autour d'un don important de l'AfD. (image symbolique) Daniel Karmann/dpa

Henning Conle est considéré comme le «fantôme du monde des riches» - l'un des entrepreneurs les plus fortunés de Suisse, mais presque personne ne le connaît. Pas de photo publique, peu de traces attestées, et pourtant il tire les ficelles économiques et politiques dans l'ombre. Son nom apparaît régulièrement dans des deals immobiliers opaques, des dons à des partis et des réseaux financiers. Qui est vraiment cet homme ? L '«Aargauer Zeitung» en fait le portrait.

Selon les recherches menées par ZDF et «Correctiv», Conle est un soutien financier de l'AfD. En 2017, il aurait fait un don de 150 000 francs au parti par l'intermédiaire d'un droguiste zurichois. Cette année, «Spiegel» et «Standard» ont révélé un autre don de 2,4 millions d'euros - cette fois-ci via un intermédiaire autrichien. La bénéficiaire: Alice Weidel, la tête de liste de l'AfD, qui vit en Suisse. «L'AfD est enfin un parti auquel on peut donner son argent», aurait dit Conle. Officiellement, il dément - mais les indices parlent un autre langage.

Un empire immobilier en Suisse

Conle a hérité de l'entreprise de logement de son père, composée principalement de logements sociaux, et l'a développée. En Suisse, il possède environ 2500 immeubles locatifs, gérés par sa société Miwo. L'entrepreneur se présente comme un simple propriétaire gérant, mais les inscriptions au registre foncier prouvent qu'il possède personnellement les biens immobiliers. Beaucoup de ses immeubles locatifs ont besoin d'être rénovés, les commentaires sur Google font état de «rats dans la cave» et de «cuisinières cassées» auxquelles la gérance ne réagit pas.

Sa résidence principale ne se trouve pas en Angleterre, comme cela est souvent indiqué, mais à Zurich. Dans les années 1990, il s'est acheté une maison sur la Côte d'Or, à laquelle se sont ajoutées plus tard deux villas voisines sur le Zürichberg - une pour lui, une pour son fils Henning Conle junior.

Un passeport suisse contre de l'argent ?

Officiellement, Conle est considéré comme un citoyen allemand, mais il s'est fait naturaliser depuis longtemps - un détail qui a disparu des archives des médias. Il y a dix ans, le magazine «Bilanz» rapportait qu'il avait payé 49 000 francs de frais de naturalisation.

Sa fortune était alors estimée à 1,25 milliard de francs. Mais il a soudainement disparu des listes des Suisses les plus riches et des articles archivés le concernant ont été supprimés - vraisemblablement suite à son intervention.

Jet privé et routes aériennes mystérieuses

Malgré son souhait de rester dans l'ombre, le jet privé de Conle laisse des traces. Le Dassault Falcon 900LX, stationné sur un petit aérodrome à Bremgarten (D), fait régulièrement la navette entre Zurich et Klagenfurt. En Autriche, la famille possède des biens immobiliers, un terrain de chasse et une armurerie. En revanche, le jet se rend rarement en Angleterre.

En 2024, Conle a investi 15 millions de francs dans la start-up medtech Moving Spine, une spin-off de la clinique universitaire zurichoise Balgrist. L'orthopédiste traitant Mazda Farshad a développé une méthode avec laquelle des tendons de donneurs stabilisent la colonne vertébrale au lieu de la rigidifier. Conle préside le conseil d'administration de l'entreprise de technique médicale, tandis que sa femme Dorit gère les affaires - financées par une société offshore aux îles Vierges britanniques. La raison de cet engagement ? Conle et sa femme ont eux-mêmes eu recours à ce traitement.

Dîners secrets de l'UDC - et un conseiller fédéral au milieu

Conle n'est pas seulement actif au sein de l'AfD, il a également des liens avec l'UDC suisse. Des politiciens de premier plan de l'UDC zurichoise ont été invités à plusieurs reprises à des dîners privés dans un hangar à bateaux au bord du lac de Zurich, dont l'actuel conseiller fédéral Albert Rösti. Celui-ci confirme : «D'après mes souvenirs, une vingtaine de personnes étaient présentes. Il s'agissait d'un moment de convivialité entre amis du parti».

Conle a par ailleurs sponsorisé la fête du centenaire de l'UDC zurichoise, mais a visiblement été mal compris par le parti : Il ne cherche pas la reconnaissance publique. En fait, il aurait sans doute préféré que son nom n'apparaisse jamais dans la liste des donateurs.

Contrairement au tycoon de l'immobilier René Benko, qui a connu un échec spectaculaire et jonglé avec des milliards, Conle mise sur un contrôle maximal et sur le scepticisme des banques. Alors que Benko achetait des immeubles commerciaux mondains, Conle s'en tient à de solides casernes locatives. Alors que Benko recherchait les feux de la rampe, Conle refuse toute interview. Ceux qui veulent le contacter se heurtent à des avocats silencieux et à des appels téléphoniques interrompus.

Le rédacteur a rédigé cet article à l'aide de l'IA.