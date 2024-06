Les Suisses dépensent en moyenne plus de 4000 francs suisses pour leurs vacances d'été, un montant supérieur à celui de tous les autres Européens. L'Italie, la France et l'Espagne sont les destinations privilégiées.

L'Italie est la destination préférée des Suisses. Image : Keystone

Dominik Müller

Les Suisses sont les champions européens des dépenses pour les vacances d'été, selon les conclusions du portail de comparaison «Hellosafe».

D'après un sondage du portail de comparaison «Hellosafe», le budget moyen des ménages suisses pour les vacances d'été cette année est de 4041 francs suisses. À titre de comparaison, il est de 2119 francs en France et de 2758 francs en Belgique. La moyenne européenne se situe à 2465 francs.

Il y a deux ans, les ménages suisses dépensaient en moyenne 2912 francs pour leurs vacances d'été, un montant déjà plus élevé que celui de la France (1820 francs) et de la Belgique (2307 francs).

Selon «Hellosafe», cette augmentation des dépenses s'explique par une meilleure situation économique en Suisse et une plus grande importance accordée aux loisirs et aux voyages par rapport aux autres pays européens.

26 % des vacanciers suisses partent en Italie

Cette aisance financière permet aux Suisses de prolonger la durée de leurs séjours. Alors que la plupart des Européens partent en vacances pour deux semaines, les Suisses planifient des séjours de 16 à 17 jours en moyenne.

Les destinations de vacances préférées des Suisses sont principalement leurs pays voisins. L'Italie est en tête, avec 26 % des vacanciers suisses choisissant ce pays, suivie par la France avec 17 % et l'Espagne avec 16 %. Peu de Suisses choisissent de rester dans leur propre pays pour les vacances: seulement 18 %, ce qui est le pourcentage le plus bas en Europe.

Pour garantir des vacances sereines, 52 % des Suisses envisagent de souscrire une assurance voyage. Cette précaution leur permet de partir l'esprit tranquille, sachant qu'ils sont couverts en cas d'imprévus.