Un grand-père voulait vendre sa collection de Lego. Mais ses sets Star Wars ont soudainement disparu sans laisser de trace. S’est alors ouverte une véritable enquête en ligne, nourrie de vives querelles et de théories du complot parfois pour le moins surprenantes.

Le youtubeur « Reckless Ben » veut élucider l'affaire des sets Lego disparus et fait un tabac avec ses vidéos. YouTube / @RecklessBen

Andreas Fischer Andreas Fischer

Pas le temps ? blue News résume pour toi Mystère autour d’une collection Lego : un homme âgé met en vente ses sets Star Wars, puis des centaines d’entre eux disparaissent sans laisser de trace.

L’affaire prend de l’ampleur sur YouTube : l’influenceur «Reckless Ben» la propulse sur le devant de la scène et s’en prend publiquement à une chaîne de magasins.

Aucun dénouement en vue: accusations, procédures judiciaires et théories du complot se multiplient, tandis que les protagonistes continuent de s’affronter sur ce qu’il est réellement advenu de ces précieux Lego. Montre plus

Avec plus de 2 000 sets Star Wars, dont de nombreuses pièces rares et de grande valeur, la collection Lego d’Ed Mansell avait de quoi impressionner. Elle est aujourd’hui au cœur de l’un des mystères les plus insolites de l’année sur Internet.

Cette affaire réunit tous les ingrédients d’un véritable feuilleton: des sets Lego disparus, un grand-père retraité, plusieurs procédures judiciaires, une vedette de YouTube suivie par des millions d’abonnés, des accusations visant une chaîne de magasins et une communauté en ligne qui scrute, commente et analyse le moindre nouvel indice.

À l’origine de cette histoire, notamment racontée par la BBC, se trouve Ed Mansell, un habitant de l’État américain de l’Oregon. Cet homme de 83 ans a consacré des décennies à constituer une impressionnante collection Star Wars.

Au total, celle-ci remplissait 780 cartons. Les sets étaient conservés dans leur emballage d’origine, un détail qui fait figure de véritable Graal pour les collectionneurs. Pour Ed Mansell, ces boîtes Lego représentaient un investissement destiné à financer, le moment venu, les études universitaires de ses enfants et de ses petits-enfants.

De nombreux ensembles de sa collection ne sont plus produits depuis longtemps et sont très prisés des fans. Certains, comme le «Cloud City Set», peuvent atteindre jusqu’à 10’000 dollars américains (8’000 francs), rapporte le journal local Salem Business Journal.

La collection de Lego a soudainement disparu

Bryan, le fils d’Ed, avait déposé cette précieuse collection en 2023 dans une succursale de Bricks & Minifigs à Keizer, dans l’Oregon. Cette chaîne est spécialisée dans la vente de sets Lego d’occasion et de pièces détachées.

Le principe était celui de la consignation: les Mansell restaient propriétaires des sets jusqu’à leur vente, tandis que le magasin percevait une commission.

Dans un premier temps, tout s’est déroulé comme prévu avec la propriétaire de la succursale. Selon Bryan Mansell, la famille recevait régulièrement des versements issus des ventes : une partie de la collection Lego aurait ainsi été vendue pour un total de 52 000 dollars américains.

Mais à la fin de l’année 2024, la succursale change de propriétaire. Peu après, les paiements cessent. Lorsque la famille demande des explications, elle affirme ne recevoir aucune réponse claire. L’accès à la collection lui aurait par ailleurs été refusé.

Le nombre exact de sets effectivement disparus fait l’objet de vives controverses, tout comme la question des responsabilités. La famille Mansell évoque une collection qui aurait pratiquement disparu de la surface de la terre.

De son côté, Bricks & Minifigs rejette ces accusations, estimant notamment que le contrat de consignation conclu avec l’ancienne propriétaire de la succursale n’aurait jamais été officiellement validé. Par ailleurs, on ignore quelles pièces de la collection se trouvaient encore en magasin au moment du changement de propriétaire.

Jusqu’alors, l’affaire ressemblait à un polar provincial appelé à se régler devant les tribunaux locaux. C’est alors que «Reckless Ben» entre en scène.

Un YouTuber lance une campagne contre le magasin Lego

Dans une vidéo intitulée «I tracked down the thief who stole $200’000 of LEGO», le célèbre YouTubeur a retracé l’affaire et l’a portée à l’attention d’un public de plusieurs millions de personnes. Ses investigations ont déclenché une vague de nouveaux reportages, de discussions et de spéculations.

«Reckless Ben», de son vrai nom Ben Schneider, affirme avoir été contacté par Bryan Mansell afin de lui venir en aide. Il ne s’agissait toutefois pas, selon ses propres termes, d’une enquête classique, mais d’une campagne de plusieurs mois visant Bricks & Minifigs et les nouveaux gérants de la succursale concernée.

Schneider a notamment créé un site internet au nom provocateur, «We Steal From Old People» («Nous volons les personnes âgées»), sur lequel figurait le logo de la chaîne de magasins. Dans le cadre d’autres actions, il a également apposé des affiches accusant les gérants d’avoir dérobé les économies d’une famille.

Ces actions ont eu un retentissement considérable, mais ont aussi valu des ennuis judiciaires à Schneider. Fin mars, il a été inculpé par la police d’American Fork, notamment pour harcèlement, intrusion sur des propriétés privées et manifestations ciblées devant des domiciles.

Des théories du complot farfelues autour de petites briques colorées

C’est au plus tard à ce moment-là que l’affaire Lego est devenue un phénomène sur Internet. Sur Reddit, des dossiers détaillés ont été constitués, les utilisateurs y rassemblant documents, pièces judiciaires et témoignages. Les spéculations et les théories du complot se sont alors multipliées.

Sur les réseaux sociaux, certains ont même affirmé que la police d’American Fork protégeait Bricks & Minifigs ou cherchait à étouffer d’éventuels délits. Fin mai, les autorités ont publiquement rejeté ces accusations, affirmant s’être contentées de remplir leurs obligations légales.

Entre-temps, l’affaire dépasse largement le seul cadre de Lego. Plusieurs plaintes et contre-plaintes encombrent désormais les tribunaux. La succursale de Keizer a, elle, fermé ses portes.

Et tandis que les avocats s’échangent des mémoires et que des YouTubeurs promettent de nouvelles révélations, la question centrale demeure entière: qu’est-il advenu de la collection Lego d’Ed Mansell?

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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