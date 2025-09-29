Les relations qui ne reposent pas sur une base de confiance stable connaissent maintenant une crise et peuvent se rompre. Dans le cas positif, il est possible de regagner la confiance grâce à des efforts communs.

Monica Kissling, alias Madame Etoile, est astrologue et possède son propre cabinet à Zurich. blue News

Bruno Bötschi

Le mois d'octobre apporte quelques défis, mais offre aussi de grandes opportunités. La perte de confiance, les crises de sens et le manque de confiance peuvent avoir un effet paralysant.

Mais en même temps, les étoiles permettent aussi des prises de conscience salutaires qui peuvent conduire à une amélioration des relations et à des accords concrets. Par exemple, des résolutions efficaces au niveau mondial et de nouveaux accords dans l'environnement personnel.

Un mois de clarification des relations

Les relations sont au centre du signe de la Balance. Vous avez maintenant l'occasion de clarifier des points essentiels et de découvrir avec qui vous voulez voyager à l'avenir.

Qui vous convient vraiment: en tant que partenaire amoureux, ami, partenaire commercial? Où est-il temps de vous détacher ? Et avec qui aimeriez-vous vous reconnecter?

La confiance, la monnaie la plus importante

Une bonne base de confiance est le fondement des relations de coopération. Elle permet de compter les uns sur les autres et de poursuivre des objectifs communs.

La personne : Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, travaille depuis 1985 comme astrologue dans son propre cabinet à Zurich, où elle propose des consultations aux particuliers et aux entreprises. Elle est régulièrement présente dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. En outre, elle donne des conférences et anime des journées de vision et des retraites ainsi que des ateliers sur la qualité du temps, la perception du temps et la compétence temporelle. Depuis 2019, Monica Kissling est présidente de l'Association suisse des astrologues (ASA).

Vous pouvez instaurer la confiance en pratiquant une communication ouverte, en tenant vos promesses et en traitant les autres d'égal à égal avec respect.

Faites de votre mieux à cet égard et faites attention aux personnes que vous rencontrez de cette manière.

Qui tient parole ?

Le mois d'octobre commence par de grandes promesses. Mais très vite, il apparaît que l'on a trop promis. Il se peut que quelqu'un fasse marche arrière ou ne donne tout simplement plus de nouvelles.

En général, on a tendance à en faire trop. Mais celui qui se met en avant n'est pas forcément crédible. Considérez donc les déclarations d'autrui d'un œil critique, surtout si elles sont prétentieuses.

Gérer les déceptions

Les étoiles de la communication lancent ainsi l'un des thèmes centraux du mois: comment gérer les déceptions et les espoirs brisés ?

Le dialogue est très important en ce moment. Ce sont peut-être des attentes non exprimées qui ne sont pas satisfaites. Faites part de vos besoins et demandez aux autres de parler de leurs idées.

Qu'est-ce qui compte pour vous dans une relation ?

Le week-end des 3 et 4 octobre, un éventuel fossé entre les désirs et la réalité se révèle particulièrement bien. La déesse de l'amour Vénus au nœud lunaire sud exige un regard réaliste sur vos relations.

Vos propres attentes doivent également être examinées de manière critique. Où en demandes-vous trop ou êtes-vous trop critique ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ?

Votre cœur sera grand ouvert ce week-end. Cela vous aidera à sauter par-dessus votre ombre et à regarder généreusement au-delà des petites choses qui dérangent. Vous pouvez ainsi vous permettre d'être plus proche de votre partenaire.

Le cœur contre la raison

Si vous entretenez une relation romantique, mais qu'elle n'est pas vivable au quotidien parce que votre partenaire est géographiquement éloigné ou déjà lié ailleurs, vous devriez faire une pause maintenant.

Examinez si vous souhaitez maintenir cette relation et sous quelle forme. Votre amour est-il assez fort pour supporter des phases d'éloignement répétées ?

Jours propices en octobre 2025 14/15 octobre : Clarification et percée dans les relations, transformation, nouveau départ puissant dans les relations (Vénus Opposition Neptune, Vénus Trigone Uranus, Vénus Trigone Pluton).

25 octobre : clarification, prises de conscience importantes, nouveaux accords contraignants, focalisation sur l'essentiel, lancement de réformes (Mercure trigone Jupiter, Mercure trigone Saturne).

28-30 octobre : force de décision, bon sens, coopération fructueuse, idées non conventionnelles, profondeur (Mars trigone Jupiter, Mars trigone Saturne, Mercure opposition Uranus trigone Neptune sextile Pluton). Montre plus

Pensées agitées

La méfiance et les peurs naissantes, mais aussi les nouvelles pesantes de votre entourage ou de l'actualité mondiale peuvent provoquer une agitation intérieure les 6 et 7 octobre.

Mercure passe dans la zone profonde du Scorpion et entre dans le champ de tension de Pluton, le dieu des enfers.

Imaginer le pire des scénarios est cependant une source de stress supplémentaire et peut-être même inutile. Essayez d'arrêter le carrousel de pensées lorsque vous réalisez que vous vous faites du mal à vous-même.

Examinez votre peur

Peut-être que votre peur n'existe que dans votre imagination. Cherchez, si possible, un entretien de clarification et vérifiez ce qui est vrai dans vos craintes.

De mauvaises expériences passées peuvent également contribuer à des attentes négatives. Prenez conscience qu'il vous appartient de réorganiser les situations : en ne réagissant pas de la même manière qu'auparavant.

Concilier donner et recevoir

La pleine lune du Bélier du 7 octobre invite surtout les Béliers et les Balances à vérifier que leurs relations sont équilibrées. Si donner et recevoir ne sont pas en harmonie, l'équilibre doit être trouvé. Un équilibre est également nécessaire dans le domaine financier.

Les Capricornes et les Cancers peuvent examiner à la loupe leur engagement dans les relations familiales, ainsi que la compatibilité entre famille et travail. Là aussi, l'équilibre doit être trouvé. Vos propres besoins ne doivent pas être négligés et des espaces de liberté doivent être garantis.

Vénus, Jupiter et la Lune en Taureau vous aideront à trouver des solutions cohérentes les 8 et 9 octobre.

Pleine lune du Bélier du 7 octobre 2025. blue News

Tournant dans les relations

Avant et pendant l'entrée de Vénus dans le signe relationnel de la Balance le 13 octobre, elle se trouve à partir du 11 octobre dans le champ de tension de Saturne et de Neptune. Dans ce passage critique, les crises relationnelles doivent être surmontées.

On voit maintenant quelles relations sont viables et lesquelles doivent être soit placées sur une base fondamentalement nouvelle, soit terminées.

À quoi tient votre estime de soi ?

En même temps, on voit ce qui est d'une importance fondamentale pour votre estime de soi. Le manque d'estime peut maintenant vous affecter douloureusement.

Si l'affection des personnes que vous aimez l'attention de vos amis ou la reconnaissance au travail vous font défaut, vous ressentez ce qu'il en est de votre estime de soi. Déterminez calmement comment vous voulez réagir à cette déception.

Des entretiens de clarification aident à dissiper les malentendus et à rétablir une proximité émotionnelle. Mais cela n'est possible que si vous ouvrez votre cœur et renoncez aux reproches.

La transformation est possible

Pluton, qui s'arrêtera le 14 octobre, indique également un tournant. En tant que dieu des enfers, Pluton exige de la profondeur, et vous pouvez utiliser ses faveurs pour aller au cœur des problèmes.

Podium sur la situation mondiale Podium en direct de l'Association Suisse des Astrologues (ASA) le jeudi 9 octobre 2025 à 19h30 : A quelles situations extrêmes devons-nous nous préparer ? Une évaluation géopolitique d'un point de vue astrologique avec Claude Weiss et Christof Niederwieser. Modération : Monica Kissling. Lieu : en ligne et au Kulturpark Zürich, Pfingstweidstrasse 16, Zurich. Tu trouveras plus d'informations ici.

Pluton marque en quelque sorte l'heure de vérité dans les relations et indique clairement si une nouvelle perspective peut être trouvée en temps de crise.

Un nouveau départ puissant

Comme Pluton est maintenant en relation favorable avec Vénus et Uranus, il permet des processus de changement fondamentaux. Vous avez la possibilité de vous débarrasser définitivement des choses qui vous ont longtemps pesé, à vous et à vos relations.

La voie est ainsi libre pour un nouveau départ : en amour, dans les amitiés, les relations professionnelles et peut-être aussi au niveau global, dans les relations entre les pays.

Des questions de sens se posent

Les 17 et 18 octobre, le Soleil active une constellation critique de Jupiter et Chiron, qui devient exacte le 24 octobre et vous accompagne jusqu'à la fin du mois.

Durant cette période, des questions de sens se posent, et il se peut même que vous viviez une crise de sens. L'absence de succès, les espoirs déçus, le manque d'épanouissement intérieur - tout cela peut vous amener à vous poser des questions : Pourquoi tout cela ?

Que vous manque-t-il pour être heureux ?

Les étoiles vous invitent maintenant à découvrir ce que le bonheur signifie pour vous personnellement. Est-ce le succès professionnel, une relation amoureuse épanouissante, un réseau inspirant, du temps pour vous et vos hobbies, la possibilité de voyager ?

Qu'est-ce qui vous touche au plus profond de votre cœur et vous apporte un véritable épanouissement ?

Toujours plus, toujours mieux ?

Jupiter et Chiron remettent également en question la croissance permanente et l'optimisation constante de soi. Réfléchissez bien à ce que vous faites : Quand est-ce suffisant pour vous ? Où aimeriez-vous fixer une limite et dire : «ça suffit !» ?

Dans cette constellation, le bonheur se trouve le plus souvent lorsque vous pouvez accepter que les choses sont bonnes telles qu'elles sont. Si vous êtes satisfait de vous et de votre vie - et peut-être aussi si vous appréciez le fait que vous soyez privilégié.

Reconnaissez que les autres aussi font de leur mieux. Et ne vous mettez plus, ni les autres, sous pression avec des attentes.

Vérifier les projets d'avenir

Dans le processus actuel de recherche de sens, vous pouvez aussi examiner et adapter vos projets d'avenir. Où est-ce que moins est plus ? Et où manque-t-il encore quelque chose de fondamental ?

Laissez votre cœur vous guider dans vos décisions. C'est lui qui sait le mieux ce qui vous rend heureux.

Jours de défi en octobre 2025 1er au 3 octobre : promesses non tenues, reculs, doutes (Mercure carré Jupiter, Mercure opposition Chiron).

11 au 13 octobre : déception, rejet, perte, crise relationnelle, heure de vérité (Vénus Opposition Saturne, Vénus Opposition Neptune, Pluton Station).

17/18 octobre : espoirs brisés, crise de sens, doutes, perte de confiance, manque de confiance (Soleil carré Jupiter, Soleil opposition Chiron).

24 octobre : jeux de pouvoir, abus de pouvoir, impuissance, crise comme opportunité (Jupiter carré Chiron, Soleil carré Pluton). Montre plus

Des convictions fortes

À partir du 18 octobre, une puissante constellation se forme entre Mercure, Mars, Lilith et Jupiter, qui vous renforce dans vos convictions. Ainsi, vous défendrez désormais résolument vos valeurs et exprimerez clairement votre opinion.

Cela peut donner lieu à des débats houleux entre le 20 et le 24 octobre. D'autres personnes se sentiront peut-être offensées ou mises devant le fait accompli. Ou alors, vous serez vous-même confronté à quelque chose qui vous forcera à prendre position.

S'engager pour la justice

Dans les événements politiques - et peut-être aussi dans la vie personnelle - des lignes rouges peuvent être franchies, de sorte que le silence n'est plus une option. Des constellations de résistance se forment, qui peuvent conduire à de grandes protestations.

Le courage civil est de rigueur lorsque des injustices sont commises dans votre environnement. Il ne s'agit pas de vos revendications personnelles, mais de droits fondamentaux - et dans les événements mondiaux, de droits de l'homme.

Engagez-vous là où des valeurs fondamentales sont violées. Soutenez les autres et montrez votre solidarité.

Où s'arrête la liberté d'expression ?

La question de savoir si des votes pointus permettent d'obtenir un accord ou de créer des divisions est une question de tonalité et d'actions choisies.

La question de savoir jusqu'où peut aller la liberté d'expression fait également l'objet de vifs débats :

Que peut-on dire ? Et où faut-il s'attendre à des conséquences plus importantes qu'un «shitstorm» ?

Unification ou division : une question de choix

De nombreuses personnes vont maintenant délibérément provoquer pour susciter le débat. Ou ils poseront des ultimatums pour forcer une décision.

Qu'est-ce qui est important pour vous personnellement ? Et comment pouvez-vous défendre vos intérêts sans susciter de résistance et de division ? Le potentiel de cette constellation réside dans la force unificatrice qui peut être construite grâce à la compassion et à la tolérance.

Nouvelles alliances

La nouvelle lune de la Balance du 21 octobre et la tension entre le Soleil et Pluton qui suivra le 23 octobre peuvent entraîner des changements de pouvoir à l'échelle mondiale. De nouvelles alliances se forment et gagnent en influence.

Ces journées comportent d'une part le risque d'abus de pouvoir, de renforcement des liens mafieux ou de prise de contrôle hostile dans l'environnement économique.

Enfin des mesures efficaces

Parallèlement, des alliances fortes peuvent agir avec succès contre les forces destructrices. Les liens criminels pourraient être démantelés. Par exemple, dans les domaines du trafic de drogue, de la pornographie et du blanchiment d'argent, un grand coup pourrait être réussi.

Au niveau politique, des mesures et des sanctions efficaces pourraient enfin être décidées et des résolutions adoptées.

Nouvelle lune de la Balance du 21 octobre 2025. Image : Monica Kissling

Un engagement qui a du sens

Dans votre vie personnelle, vous pouvez maintenant surmonter des obstacles et vous ouvrir à de nouvelles relations. Reliez-vous à des personnes et des organisations qui partagent vos valeurs. Et discutez des mesures concrètes qui vous permettront de faire la différence ensemble.

Les investissements dans des projets communs et dans la recherche sont désormais soutenus par les étoiles.

Faire une pause et supporter le vide intérieur

Le 22 octobre, Neptune repasse en Poissons pour trois mois. Ce faisant, il franchit le point zéro, qui représente à la fois la fin et le début du zodiaque.

Un sentiment de vide intérieur peut se faire sentir à ce seuil, mais aussi de l'épuisement et de l'insécurité. Il vaut donc la peine de s'arrêter un moment.

Les sentiments désagréables doivent être supportés et transformés. Il ne s'agit pas de contrecarrer activement les choses, mais de s'abandonner et de lâcher le contrôle.

Tout n'est pas entre vos mains

Développer la confiance n'est pas une chose facile, et il ne faut pas la confondre avec un désir naïf. Il s'agit maintenant de bien plus que de la confiance en vos propres capacités et en votre valeur. Il s'agit aussi de confiance au sens spirituel.

Tout n'est pas en votre pouvoir, c'est pourquoi il est important de développer la confiance dans le cours des choses, une confiance de base dans le flux de la vie.

Cela implique aussi l'acceptation : que vous puissiez accepter ce qui se passe, même si beaucoup de choses ne se déroulent pas comme prévu et vous déstabilisent temporairement.

Libérez-vous des dépendances

Le 23 octobre, le Soleil entre dans le Scorpion, où il entre le 24 octobre dans le champ de tension de Pluton, le dieu des enfers, et invite également à lâcher prise. Lâchez prise là où vous êtes coincé dans des dépendances malsaines.

Il peut s'agir d'une tâche ou d'un rôle auquel vous vous identifiez absolument, mais qui vous expose aussi à une pression permanente nuisible. Il peut aussi s'agir d'une dépendance à des personnes qui influencent négativement votre bien-être psychique. Ou bien il peut s'agir de substances qui nuisent à votre corps.

La crise comme grande chance

Vous pouvez utiliser la force du puissant Pluton pour devenir libre. La tension exacte et simultanée de Jupiter et de Chiron peut indiquer un moment de désespoir, mais elle recèle en même temps un potentiel de guérison.

Vous réalisez à quel point certains comportements vous font du mal. Votre tête le sait probablement depuis longtemps. Mais maintenant, les étoiles vous permettent de vivre une expérience profonde qui touche votre âme et votre corps.

La guérison peut ainsi se produire sans que vous deviez forcer un changement par la force de votre volonté, mais en suivant la voix de votre âme et de votre corps.

Des décisions sur une base stable

À partir du 25 octobre, toute une série de constellations harmonieuses se forme. D'une part, celle de Jupiter, qui ouvre de nouvelles perspectives et renforce votre confiance. D'autre part, Saturne, qui a une influence stabilisante, de sorte que les décisions que vous prenez maintenant sont durables et pour votre bien.

Les étoiles de la communication sont également très favorables. Elles permettent des discussions fructueuses au cours desquelles des solutions constructives peuvent être trouvées.

Nouvelles connaissances et actions courageuses

Certes, la tension entre Mercure et la provocatrice Uranus le 29 octobre peut provoquer de l'inquiétude - mais celle-ci peut être utilisée de manière créative si vous faites face à des opinions divergentes avec un esprit ouvert. Cela vaut peut-être la peine de voir les choses sous un angle complètement différent.

Au cours de la dernière semaine d'octobre, les étoiles ne permettent pas seulement de faire des découvertes importantes, mais elles soutiennent aussi des actions concrètes. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'une déclaration du bout des lèvres, mais d'une action responsable.