C'est peut-être bon marché, mais ça peut mettre le feu à la maison

L'année dernière, des chargeurs et des batteries achetés sur des sites de vente en ligne bon marché ont provoqué plusieurs incendies dans le canton d'Argovie. La police cantonale met en garde contre ces appareils électroniques défectueux.

Les produits électroniques bon marché ne répondent souvent pas aux normes de sécurité requises et peuvent provoquer des incendies domestiques, avertit la police cantonale argovienne. Keystone

Les produits bon marché sont-ils aussi de bons produits? Il semblerait que ce ne soit pas le cas: «L'année dernière, la police cantonale argovienne a enregistré plusieurs cas où des articles pas chers tels que des chargeurs, des batteries et des appareils électriques ont provoqué de graves incendies», déclare la porte-parole Corina Winkler à «20 Minuten».

La boutique en ligne chinoise «Temu» est particulièrement douteuse: le site surfe sur la vague du succès en Suisse avec ses offres imbattables, affirmant que l'on peut y «faire du shopping comme un milliardaire», selon l'application elle-même, qui a été l'une des plus téléchargées dans notre pays l'année dernière.

Une bonne affaire qui peut mettre votre vie en danger

Mais d'un autre côté, les bonnes affaires telles que les chargeurs rapides sans fil pour moins de cinq francs, les chargeurs pour deux francs et les haut-parleurs sans fil pour une somme à un chiffre peuvent coûter cher aux acheteurs.

Dans une campagne diffusée sur ses réseaux sociaux, la police argovienne met explicitement en garde contre l'achat d'appareils électroniques sur des plateformes en ligne aussi bon marché. Corina Winkler n'est pas en mesure de quantifier exactement le nombre d'incendies provoqués par des appareils électroniques achetés sur des sites bon marché.

Mais les policiers argoviens soulignent que la qualité de ces articles est douteuse et que la sécurité n'est pas garantie. D'ailleurs, les marques de certification CE correspondantes sont souvent absentes ou contrefaites.

Pas cher à l'achat, mais très coûteux en cas d'incendie

«Temu» se distingue spécialement de manière négative, notamment parce que le site «fait actuellement la publicité la plus agressive pour son groupe cible sur Tiktok et Instagram» et propose des codes de réduction «avec lesquels les marchandises peuvent être acquises encore moins cher ou parfois gratuitement», explique Corina Winkler.

D'une manière générale, les appareils électroniques devraient être achetés auprès de revendeurs locaux, indique la police cantonale d'Argovie. Il s'agit également de s'assurer que le certificat de sécurité existe bel et bien. Cela a notamment des «implications en termes d'assurance en cas d'incendie», explique la porte-parole.

En Allemagne aussi, des défauts dangereux dans des appareils techniques ont été découverts lors de tests d'achat. Il y a quelques mois encore, «Temu» rejetait toute responsabilité. L'entreprise n'agit pas directement en tant que revendeur, mais met sa plateforme à la disposition des commerçants.

Promesse d'amélioration

Les conditions d'utilisation de «Temu» indiquent explicitement: «Nous n'avons aucun contrôle et ne garantissons pas l'existence, la qualité, la sécurité, l'adéquation ou la légalité des produits. La boutique en ligne n'est pas non plus responsable de la véracité, de l'exactitude ou de la légalité des informations contenues dans les fiches produits.

Le géant chinois du marché numérique se montre toutefois plus modéré à l'égard des accusations portées par l'Argovie. «Nous essayons d'offrir à nos clients des produits qui ne sont pas seulement pratiques, mais qui répondent également à des normes de qualité et de sécurité élevées. Garantir la sécurité et la satisfaction de nos clients est notre priorité absolue», cite «20 Minuten».

«Temu» affirme travailler en étroite collaboration avec les fabricants «pour s'assurer que tous les produits, en particulier les appareils électroniques, répondent aux normes et réglementations de sécurité en vigueur». La boutique en ligne promet que tout article ne répondant pas à ces normes ou présentant un risque pour la sécurité publique sera immédiatement retiré.