Voilà pourquoi la Jungfrau figure sur la liste des 8 lieux à ne pas visiter en 2026

La liste de la célèbre publication de guides de voyage Fodor's, vieille de 89 ans, met en garde les touristes contre huit lieux qu'ils devraient éviter en 2026, et peut-être même au-delà. Voici les noms de ces lieux et les raisons qui les motivent.

Vue sur la glace d'Aletsch KEYSTONE

Fodor's est un éditeur de guides de voyage en anglais et d'informations touristiques en ligne.

Fondée par le Hongrois Eugene Fodor, la publication a créé son premier guide de voyage en 1936, avec l'intention d'améliorer l'offre du genre en y ajoutant des conseils pratiques, tels que des astuces pour les pourboires, et de la légèreté (l'introduction soulignait que «Rome ne contient pas seulement des monuments magnifiques [...], mais aussi des monuments italiens»).

Aujourd'hui encore, il reste un guide de référence pour de nombreux touristes américains et britanniques.

Donner du répit...

Pour 2026, Fodor's Travel a publié sa liste d'endroits à ne pas visiter, expliquant: «Son but est de mettre en évidence les destinations où le tourisme exerce des pressions insoutenables sur la terre et les communautés locales».

Bien que cette liste ne soit pas un appel au boycott, elle vise à mettre en évidence les problèmes qui affectent chaque région et à inciter les touristes à «donner du répit à un endroit pour l'instant, pas pour toujours».

«Donnez du répit à tout endroit qui en a manifestement besoin», encouragent les professionnels du tourisme.

Les îles Canaries (Espagne)

Les habitants des îles Canaries protestent contre l'augmentation du coût de la vie. KEYSTONE

«Les habitants ont commencé à protester parce qu'ils en ont vraiment assez», explique John Dale Beckley, fondateur de la plateforme de développement durable CanaryGreen.org.

«Auparavant, le gouvernement avait modifié les réglementations qui permettaient aux habitants de louer leurs propriétés sur Airbnb et Booking. Cela a fait augmenter les prix de location et la valeur des propriétés. Beaucoup de jeunes gens trouvent maintenant qu'il est presque impossible de louer ou d'acheter une maison».

Entre-temps, il y a également eu des "pertes alarmantes de biodiversité" en raison de la surpopulation. Les pénuries d'eau et la pression sur les infrastructures devraient être les prochaines crises à venir.

Antarctique

De moins en moins d'écotourisme en Antarctique. KEYSTONE

Mike Gunter, professeur de sciences politiques et doyen du Rollins College en Floride, qui étudie l'écotourisme et la politique environnementale, a parlé du récent changement dans le tourisme en Antarctique.

«Malheureusement, au cours du dernier quart de siècle, l'Antarctique s'est davantage orienté vers le tourisme de masse que vers l'écotourisme traditionnel», a-t-il expliqué.

Les navires d'expédition offrent aux visiteurs la possibilité de fouler la terre la plus aride de la planète et d'assister au vêlage des glaciers.

La région de la Jungfrau (Suisse)

De plus en plus de touristes sur la Jungfrau. KEYSTONE

Malgré ses paysages à couper le souffle, la région de la Jungfrau doit relever le défi de concilier l'essor du tourisme avec la préservation de l'environnement et la qualité de vie des populations autochtones.

La popularité de la région met à rude épreuve les ressources naturelles et la vie quotidienne des habitants, ce qui fait de cette période un moment crucial pour aborder la question de la durabilité.

D'après les annonces faites par le Chemin de fer de la Jungfrau, le nombre de visiteurs et les bénéfices n'ont jamais été aussi élevés. En 2024, plus d'un million de personnes ont visité le Jungfraujoch, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à l'année précédente.

Parc national des Glaciers, Montana (États-Unis)

La route "Going-to-the-Sun" dans le parc national de Glacier, dans le Montana. KEYSTONE

Déjà l'un des parcs nationaux les plus visités des États-Unis, Glacier a enregistré environ 300 000 visiteurs de plus en 2024 qu'en 2023.

Ces chiffres élevés et croissants ont plusieurs impacts sur le parc, de la circulation congestionnée sur la célèbre route Going-to-the-Sun à l'accumulation plus rapide des déchets, en passant par un risque accru de déranger la faune et la flore.

«Les défis sont absolument sans précédent», déclare M. Jamison, directeur de la conservation du parc national. «Jamais, dans l'histoire du parc des Glaciers, autant de menaces existentielles n'ont surgi simultanément».

Isola Sacra, Italie

Isola Sacra, près d'Ostie. Imago

Cette petite communauté proche de Rome a reçu le feu vert pour la construction d'un nouveau port, où accosteront certains des plus grands bateaux de croisière du monde.

Ce projet a suscité de vives réactions de la part des habitants et des défenseurs de l'environnement. Malgré l'impact dévastateur de l'industrie de la croisière sur d'autres régions italiennes telles que Venise et Santorin, la paisible station balnéaire d'Isola Sacra à Fiumicino est en passe de devenir la prochaine destination de croisière.

Située à seulement 32 km de Rome, cette belle région accueillera un embarcadère pour les méga-paquebots de croisière, chacun d'entre eux mesurant plus de 70 mètres de haut, plus de 350 mètres de long et pouvant transporter jusqu'à 6 000 passagers.

La ville de Mexico

La ville de Mexico KEYSTONE

Comme aux îles Canaries, la prolifération d'Airbnb et d'autres annonces de location à court terme contribue à l'expulsion des locataires et à l'inflation des loyers dans la ville.

«En termes simples, Airbnb devrait être interdit à Mexico», déclare Natalia de la Rosa, directrice des opérations du Club Tengo Hambre, qui est née et a grandi à Mexico.

«C'est une plateforme qui encourage les expulsions et déchire le tissu social des communautés dans les quartiers.»

«Les élites riches, les grandes entreprises et les portefeuilles internationaux qui achètent des copropriétés entières pour les convertir en locations à court terme ont un impact négatif sur notre ville», a-t-elle ajouté.

Mombasa, Kenya

Stations touristiques sur la côte de Mombasa. KEYSTONE

Avec un record de 2,4 millions d'arrivées internationales l'année dernière, l'industrie du tourisme au Kenya est en plein essor. Les croisières sont l'un des nouveaux produits touristiques de l'industrie, entraînant une augmentation de 164 % du trafic portuaire dans les villes côtières de Mombasa et de Lamu en 2024.

Mombasa, la plus ancienne ville côtière du pays, connue sous le nom de «ville bleue et blanche», accueille aujourd'hui 70 % des touristes visitant la côte.

La surpopulation touristique a laissé la ville aux prises avec l'épuisement des ressources, la surpopulation, des routes en mauvais état et encombrées, une mauvaise gestion des déchets, des plages jonchées de détritus et des océans pollués.

Montmartre, Paris (France)

Dans les rues étroites de Montmartre KEYSTONE

Le village perché de Montmartre, à Paris, attire depuis longtemps les touristes avec ses rues pavées pittoresques, des amoureux de Van Gogh à ceux qui recherchent les sites de Baudelaire. Le village, situé à la périphérie de la grande ville, est resté intact, préservant les étroites ruelles pavées d'antan.

Mais depuis quelques années, la situation est devenue intenable pour les 30'000 habitants. Environ 11 millions de visiteurs s'y pressent chaque année, dépassant le nombre de visiteurs de la Tour Eiffel.

Rémy Knafou, professeur à la Sorbonne Paris 1-Panthéon et auteur de plusieurs ouvrages sur la surpopulation touristique, explique: «La nuit, la place du Tertre est complètement envahie par les tables des bars et des restaurants».

Une partie de la population riveraine proteste, discrètement, poliment mais fermement, pour exprimer son mécontentement. On peut donc parler de «surpopulation touristique».