Pourquoi ne trouve-t-on pas de logement, alors que ça construit partout ?

La Suisse construit à nouveau plus - mais la pénurie de logements persiste. Une nouvelle étude montre pourquoi le marché du logement continue à se déséquilibrer malgré des impulsions positives.

Une étude montre où tu paies le plus pour un logement en Suisse. Image : sda

Samuel Walder Samuel Walder

La recherche d'un nouveau logement devient une épreuve de patience. Qu'il s'agisse d'un appartement en location, d'une maison individuelle ou d'une petite maison familiale, celui qui se trouve actuellement sur le marché du logement a besoin de plus que de la chance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils semblent dramatiques. C'est ce que montre une nouvelle étude immobilière de Wüest Partner.

Alors que fin 2015, 74 logements étaient encore proposés par trimestre pour 1000 ménages, ils ne sont plus que 43 aujourd'hui, ce qui correspond à un recul de 42%. Le marché est comme vidé et la détente n'est pas en vue pour le moment, malgré des impulsions positives.

Boom des nouvelles constructions ? L'espoir avec un bémol

Il y a certes une lueur d'espoir: en 2024, environ 49 000 nouvelles unités de logement ont été autorisées en Suisse, une augmentation par rapport à l'année précédente et 2,1% au-dessus de la moyenne sur dix ans, selon les données d'Infopro Digital et de Wüest Partner. Mais ce boom est trompeur. Car on a beaucoup trop peu construit au cours des cinq dernières années: le trou qui s'est ouvert ne se laisse pas facilement combler.

De plus, un excédent massif de la demande fait obstacle au répit. La population continue de croître fortement, stimulée par les postes vacants et l'immigration. Conséquence: le besoin en logements reste élevé et l'activité de construction peine à suivre.

Les prix des logements en propriété existants ne cessent d'augmenter. Les données de l'Office fédéral de la statistique montrent ainsi dans quelles communes les prix ont augmenté et surtout de combien de pour cent. Dans pratiquement toutes les communes de Suisse, le prix de l'immobilier a augmenté d'au moins 0,2 %.

Toujours plus de démolitions au lieu d'augmentations

Et ce n'est pas tout: construire de nouveaux logements ne signifie pas automatiquement plus de logements. Ce que beaucoup ignorent, c'est que de plus en plus de projets de construction remplacent des bâtiments existants. Conséquence: une partie des «nouvelles constructions» est tout simplement consacrée à des logements démolis.

Un coup d'œil au canton de Zurich montre clairement à quel point le problème est dramatique : 7500 nouveaux logements y ont été construits en 2024, mais 2100 ont été démolis en même temps - ce qui donne une augmentation nette de seulement 5400 unités. A titre de comparaison : entre 2010 et 2014, le solde relatif de construction de logements était de 82% - actuellement, il n'est plus que de 73%.

La construction neuve de remplacement comme stratégie clé - avec des zones d'ombre

L'aménagement du territoire donne le ton: le développement vers l'intérieur plutôt que la construction en rase campagne. Le remplacement des constructions est devenu une pratique courante. Elle permet certes de mieux utiliser le sol, mais le jeu des démolitions et des reconstructions a un prix: l'augmentation nette se réduit parce que les logements disparaissent avant d'être remplacés.

Certes, les extensions et les surélévations seraient également une solution - souvent même plus judicieuse sur le plan écologique, car elles préservent les ressources et génèrent moins d'énergie grise. Mais les obstacles liés au droit de la construction et les limitations statiques imposent des limites étroites.

Sans hauteur, pas de solution de densification

La seule perspective réaliste: construire en hauteur. Des coefficients d'utilisation plus élevés, des prescriptions plus souples et un changement de mentalité dans l'aménagement du territoire sont désormais nécessaires. C'est la seule façon de créer les logements dont on a tant besoin sans continuer à grignoter le paysage.

Car une chose est claire: sans une densification radicale, la crise du logement ne sera pas résolue - et la lutte pour chaque logement disponible se poursuivra.