Jordan Bardella a estimé vendredi qu'il n'y avait «rien» contre lui dans l'émission «Complément d'enquête» qui l'accuse d'avoir détenu un compte Twitter anonyme assorti de messages racistes, associant ces révélations à une tentative de le faire «chuter de l'escalier» des élections européennes.

Jordan Bardella a estimé vendredi qu'il n'y avait «rien» contre lui dans l'émission «Complément d'enquête». IMAGO/ABACAPRESS

«J'ai bien compris en politique qu'on était - et que j'étais particulièrement - sur un escalier et qu'on allait probablement dans les prochains mois, au fur et à mesure que je monte les marches, tenter de me faire chuter de cet escalier», a affirmé le président du Rassemblement national lors d'un point presse à l'issue d'une rencontre avec le nouveau Premier ministre Gabriel Attal. «C'est probablement mal me connaître, car je suis assez solide», a ajouté le responsable d'extrême droite.

Jordan Bardella, aussi tête de liste du RN aux élections européennes du 9 juin, est donné favori à ce scrutin à une dizaine de points devant la liste de la majorité qui n'a pas encore désigné son candidat, selon les instituts de sondage.

De 2015 à 2017

Se basant sur quatre sources, dont trois anonymes, le reportage diffusé sur France 2 mentionne un compte Twitter que Jordan Bardella aurait utilisé de 2015 à 2017 sous le pseudonyme de RepNat du Gaito pour diffuser des messages racistes, homophobes, encenser la personnalité de Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du Front national (FN) ou encore s'en prendre à des journalistes.

«La personne qui m'accuse d'avoir tenu ce compte s'est rétractée, estimant avoir été manipulée par France Télévisions. Il n'y a absolument rien dans ce Complément d'enquête. Je n'ai pas tenu et je ne tiens pas de compte Twitter anonyme. Je n'ai qu'un seul compte Twitter, j'assume l'ensemble de mes propos», a commenté Jordan Bardella qui a assuré n'avoir vu que «quelques extraits» de l'émission.

A propos de Gabriel Attal, nommé à Matignon pour participer aussi à la campagne européenne de la majorité, il a qualifié leur échange de «courtois» et dit qu'il aurait «peut-être l'occasion de débattre» avec lui.

Quant à leur jeune âge, 28 ans pour M. Bardella et 34 pour M. Attal, il a estimé que «l'âge n'est en rien un gage d'efficacité et par conséquent Gabriel Attal comme Premier ministre sera jugé non pas à ce qu'il est mais à ce qu'il fait».