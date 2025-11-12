  1. Clients Privés
Emmanuel Macron «C'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez-moi»

Gregoire Galley

12.11.2025

Le président Emmanuel Macron a déclaré mercredi qu'il n'excluait pas de sortir de certains réseaux sociaux, dont X, mais qu'il ne le ferait pas «demain matin» car «la priorité c'est d'abord de mener la bataille en interne».

Agence France-Presse

12.11.2025, 14:49

12.11.2025, 15:03

Interrogé à Toulouse, au siège du quotidien régional La Dépêche du Midi, lors du débat sur «la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux», le chef de l'Etat a jugé prioritaire «d'essayer d'obtenir des éléments de régulation et de visibilité» depuis l'intérieur des réseaux, avant de décider s'il faut aller «jusque là» et sortir de certains réseaux comme X.

«C'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez-moi, et que je n'exclus pas du tout», a-t-il assuré.

A la manière des débats de l'époque des gilets jaunes, le chef de l'Etat, au centre d'un cercle de 300 personnes, est venu «sonner le tocsin» sur le risque que font peser les réseaux sociaux sur la démocratie française.

Réseaux sociaux. «Notre bêtise est là» - Emmanuel Macron tire la sonnette d’alarme

Réseaux sociaux«Notre bêtise est là» - Emmanuel Macron tire la sonnette d’alarme

