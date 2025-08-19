Deux randonneurs espagnols ont été foudroyés dans les Hautes-Pyrénées lundi, avant d'être hospitalisés dans un état grave, a-t-on appris mardi auprès des secouristes de montagne.

Le drame s'est déroulé lundi après-midi dans le village d'Aragnouet, dans les Hautes-Pyrénées (photo d'illustration). IMAGO/Avalon.red

Agence France-Presse Clara Francey

Les deux sexagénaires madrilènes marchaient sur la commune d'Aragnouet, dans «un fond de vallée dégagé, avec des versants plutôt abrupts sur les côtés, donc pas vraiment un terrain favorable» à ce type d'accident, a précisé à l'AFP le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) des Pyrénées.

«C'est ce qui est recommandé: ne pas être sur les points hauts, ne pas se tenir à côté d'un arbre isolé. Ils avaient des bâtons de marche, ils n'avaient pas spécialement de métal sur eux, ils n'ont pas commis d'imprudence manifeste», a encore indiqué le PGHM.

Les secours ont été alertés par une bergère, avant de rejoindre les lieux en hélicoptère. Les deux randonneurs, un homme et une femme âgée de 60 ans, ont été hospitalisés dans un état grave.

«C'est rare. Lorsque ça arrive, les gens décèdent sur le coup ou alors s'en sortent avec pas grand-chose», a encore précisé le PGHM.