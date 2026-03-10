L'homme d'affaires conservateur Pierre-Edouard Stérin, directement mis en cause par le maire de Nice Christian Estrosi dans l'affaire de la tête de porc déposée devant son domicile, a réfuté toute implication et annoncé son intention de porter plainte.

🗨️ "Il s'agit d'une barbouzerie"



Christian Estrosi, maire sortant de Nice et candidat à sa réélection, réagit après la découverte d'une tête de porc devant son domicile pic.twitter.com/ZPkpaizLou — BFM (@BFMTV) March 7, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Deux suspects tunisiens ont été mis en examen et placés en détention dans cette affaire mais l'exploitation du téléphone de l'un d'eux a révélé des communications avec une proche collaboratrice de M. Estrosi, qui a dénoncé une tentative d'infiltration.

Lors d'un débat organisé samedi par BFMTV, Nice-Matin et Le Figaro, M. Estrosi, qui brigue un quatrième mandat, s'était dit victime «de manipulations» et a dénoncé «une campagne de violences de la part des équipes» de son rival Eric Ciotti, président de l'UDR (Union des droites pour la République) et allié au Rassemblement national, qui apparaît comme favori dans les sondages.

«J'ai reçu des violences de ce côté-là, de l'ultra-droite de M. Pierre-Edouard Stérin qui, parmi elle, a des gens engagés dans la xénophobie, dans l'antisémitisme, dans le racisme, dans la cybercriminalité», a soutenu M. Estrosi.

Dans un communiqué publié lundi soir, l'avocat de M. Stérin, Me Louis Cailliez, a assuré que ce dernier était «totalement étranger au moindre de ces faits» et dénoncé des «propos mensongers», en assurant que M. Estrosi devrait s'en expliquer «devant un tribunal». Raison pour laquelle une plainte en diffamation sera déposée.

«Le contexte d'une campagne électorale âpre et la stratégie du contre-feu polémique ne justifieront jamais la calomnie pure», a ajouté Me Cailliez.

Au cours de la campagne, le clan de M. Estrosi a plusieurs fois évoqué la possibilité d'un soutien actif de M. Stérin à M. Ciotti, à travers son projet Périclès, qui vise à «faire se lever une élite» avec «toutes les forces de droite».

«C'est ridicule, M. Stérin n'a rien à voir avec cette campagne», a assuré M. Ciotti lors du débat, en dénonçant un «contre-feu» dont M. Estrosi serait un adepte.