  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Municipales à Nice «C'est ridicule» - Une tête de porc s'invite dans la campagne

Clara Francey

10.3.2026

L'homme d'affaires conservateur Pierre-Edouard Stérin, directement mis en cause par le maire de Nice Christian Estrosi dans l'affaire de la tête de porc déposée devant son domicile, a réfuté toute implication et annoncé son intention de porter plainte.

Agence France-Presse

10.03.2026, 13:53

10.03.2026, 13:54

Deux suspects tunisiens ont été mis en examen et placés en détention dans cette affaire mais l'exploitation du téléphone de l'un d'eux a révélé des communications avec une proche collaboratrice de M. Estrosi, qui a dénoncé une tentative d'infiltration.

Lors d'un débat organisé samedi par BFMTV, Nice-Matin et Le Figaro, M. Estrosi, qui brigue un quatrième mandat, s'était dit victime «de manipulations» et a dénoncé «une campagne de violences de la part des équipes» de son rival Eric Ciotti, président de l'UDR (Union des droites pour la République) et allié au Rassemblement national, qui apparaît comme favori dans les sondages.

«J'ai reçu des violences de ce côté-là, de l'ultra-droite de M. Pierre-Edouard Stérin qui, parmi elle, a des gens engagés dans la xénophobie, dans l'antisémitisme, dans le racisme, dans la cybercriminalité», a soutenu M. Estrosi.

Dans un communiqué publié lundi soir, l'avocat de M. Stérin, Me Louis Cailliez, a assuré que ce dernier était «totalement étranger au moindre de ces faits» et dénoncé des «propos mensongers», en assurant que M. Estrosi devrait s'en expliquer «devant un tribunal». Raison pour laquelle une plainte en diffamation sera déposée.

«Le contexte d'une campagne électorale âpre et la stratégie du contre-feu polémique ne justifieront jamais la calomnie pure», a ajouté Me Cailliez.

Au cours de la campagne, le clan de M. Estrosi a plusieurs fois évoqué la possibilité d'un soutien actif de M. Stérin à M. Ciotti, à travers son projet Périclès, qui vise à «faire se lever une élite» avec «toutes les forces de droite».

«C'est ridicule, M. Stérin n'a rien à voir avec cette campagne», a assuré M. Ciotti lors du débat, en dénonçant un «contre-feu» dont M. Estrosi serait un adepte.

Les plus lus

Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave
Le syndic de Vevey capitule, son parti s'insurge
Un homme qui a bouleversé l’histoire américaine est décédé