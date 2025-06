Depuis plusieurs années, la course à pied a le vent en poupe en Suisse. Si cet enthousiasme réjouit les organisateurs des épreuves qui enregistrent des records de participation, il permet aussi à certains coureurs de trouver l’amour en pratiquant leur sport favori. blue News est allé à la rencontre de deux tourtereaux en terres fribourgeoises.

La course à pied permet souvent à des célibataires de trouver l’amour (image d’illustration). IMAGO/peopleimages.com

Du Morat-Fribourg au Groupe E Tour, en passant par la Course de l’Escalade ou le Lausanne Marathon, la course à pied est une discipline qui attire de plus en plus d’adeptes en Suisse romande comme partout ailleurs. Parmi eux, nombreux sont les coureurs qui recherchent l’âme soeur.

Les clubs d’athlétisme ou les organisateurs de compétitions l’ont bien compris. Ils n’hésitent donc pas à favoriser ces rencontres via le port de bracelets de couleur que le coureur choisit au moment de son inscription par exemple. Ces flirts bénéficient aussi de l’essor de nombreuses applications spécialisées comme Strava, un véritable Instagram de la course à pied où l’on peut partager ses photos, envoyer des commentaires et, depuis peu, discuter directement avec la personne de son choix.

«Une course ne doit évidemment pas devenir une agence matrimoniale. En revanche, il paraît de plus en plus compliqué de faire des connaissances dans notre société individualiste. Le but est donc de proposer aux gens de se rencontrer, puis de trouver un partenaire de course et finalement un amoureux dans le meilleur des cas», expose Carolane Otz, directrice de SportChrono, une agence qui chapeaute une multitude de courses en Suisse romande.

Moments de partage

Beatriz et Guillaume ne se sont pas rencontrés via une application ou dans une compétition. Leurs regards se sont croisés à l’entraînement au Sporting Athlétisme Bulle (SAB). Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour. «Au début, on ne cherchait pas vraiment quelqu’un mais c’est souvent dans ces moment-là que cela nous tombe dessus», sourit Beatriz, qui vit à Bulle depuis 7 ans.

Les deux sportifs ont profité d’une sortie en montagne organisé par le SAB pour apprendre à se connaître davantage. «A ce moment-là, on a découvert qu’on avait de nombreux points en commun. Outre la course, on aime les mêmes sports et on partage aussi beaucoup de valeurs communes», ajoute Guillaume.

Du vélo au kitesurf en passant par la peau de phoque, ils profitent de pratiquer ensemble une multitude de sports depuis qu’ils se sont mis en couple il y a un an. Des instants de partage qui font le bonheur de Beatriz. «Je trouve qu’il est très important pour un duo d’avoir des passions similaires», confirme-t-elle.

Avant de se marier en 2026, ils s’apprêtent aussi à relever un grand challenge : courir le marathon de New York en novembre prochain. Si Guillaume a déjà couru trois marathons, Beatriz participera à ce genre d’épreuve pour la première fois de sa vie. «Cela sera l’occasion d’effectuer un joli voyage et de réaliser un beau défi», conclut la jeune femme, des étoiles plein les yeux.