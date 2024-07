«C'est tellement ridicule et absurde» - Stormy Daniels s’insurge

La plainte de Stormy Daniels contre Donald Trump a été rejetée en 2018. L'ancienne star de films pornographiques, qui a eu une aventure avec l'ex-président et a été contrainte au silence avant son élection, a confié à un podcast du Daily Mail qu'elle trouvait son sort injuste.

La plainte de Stormy Daniels contre Donald Trump a été rejetée en 2018. imago/CHROMORANGE

Covermedia Covermedia

Stormy Daniels s'est exprimée sur le fait qu'elle doive plus d'un demi-million de dollars à Donald Trump.

L'homme d'affaires a été reconnu coupable des 34 charges pesant contre lui pour avoir falsifié des documents comptables, le témoignage de Stormy Daniels ayant été l'une des clés menant à sa condamnation.

Seulement, L'ancienne star de films pour adultes, qui a accusé l'ancien président de lui avoir versé des pots-de-vin pour qu'elle garde le silence sur leur relation sexuelle, doit désormais 600.000 dollars (environ 556.000 euros) à Donald Trump en frais de justice après le rejet d'une plainte en diffamation qu'elle avait déposée contre lui.

D'autre part, le mois dernier, à New York, l'ancien président a été condamné au pénal pour avoir diffamé une autre accusatrice d'agression sexuelle, E. Jean Carroll.

« En quoi est-il juste que j'aie des preuves plus convaincantes que celles d'E. Jean Carroll? Et je suis heureuse qu'elle ait gagné. Ils continuent à lui donner de l'argent comme s'il s'agissait d'une p*tain de friandises», a déclaré la femme de 45 ans dans le podcast du Daily Mail intitulé Everything I Know About Me (Tout ce que je sais sur moi).

« Elle a reçu près de 90 millions de dollars (environ 83 millions d'euros) parce qu'il a été jugé que Donald Trump l'avait diffamée en la traitant d'arnaqueuse, de folle et de menteuse. Les trois mêmes insultes à mon sujet. Je lui dois 600.000 dollars et ils essaient de prendre la maison de Barrett (son mari). C'est tellement ridicule et absurde. Je ne peux même pas l'inventer.»

Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, a rencontré Donald Trump en 2006 lors d'un tournoi de golf, où ils ont eu une relation sexuelle. Elle a obtenu un paiement occulte de 130.000 dollars (environ 120.000 euros) pour garder le silence sur leur affaire lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle de 2016.

Elle a ensuite poursuivi l'homme d'affaires de 77 ans pour diffamation après qu'il a rejeté ses affirmations selon lesquelles il avait acheté son silence, les qualifiant « d'escroquerie totale». Un juge a rejeté l'affaire en 2018.

Tous les procès de Donald Trump Donald Trump se défend devant le tribunal de New-York pour une affaire de falsification de documents. Ce n'est pas la première fois qu'il a à faire à la justice. Coup d'oeil sur tous les procès ayant visé l'ex-président américain. 25.04.2024

Covermedia