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Tollé en France «C’est un mensonge géant» - Le fils de Vincent Bolloré monte au créneau

Gregoire Galley

27.5.2026

Cyrille Bolloré, PDG du groupe Bolloré et fils de l'industriel Vincent Bolloré, a évoqué mercredi un contexte «d'énervement et d'agitation collective» à propos de la tribune anti-Bolloré dans le cinéma français, lors de l'assemblée générale du groupe contrôlé par sa famille.

Vincent Bolloré est dans viseur du cinéma français.
Vincent Bolloré est dans viseur du cinéma français.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

27.05.2026, 14:55

«Je suis vraiment dans l'apaisement» et «la bienveillance», a déclaré devant les actionnaires Cyrille Bolloré, dont le groupe détient 30,4% du capital de la chaîne de télévision privée Canal+. Cette dernière joue un rôle clé dans le financement du cinéma français. «Non, il n'y a pas de projet politique», a ajouté Cyrille Bolloré, en contestant toute idée d'un «projet néo-fasciste».

Le monde du cinéma est en ébullition depuis la décision le 17 mai du patron de Canal+ Maxime Saada de boycotter les professionnels ayant signé une pétition contre «l'emprise de l'extrême droite», imputée à Vincent Bolloré, actionnaire de référence du groupe.

«Ne pas aller financer un scénariste (...) est un truc qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur du débat», a lancé Cyrille Bolloré. «Je ne comprends pas» et «mon père» non plus, ce qui est prêté comme projet à la famille Bolloré. «C'est "incroyablement décalé, c'est un mensonge géant», a-t-il ajouté. Il a rappelé qu'il n'était pas «en charge de Canal», le groupe n'ayant qu'"une participation" dans le premier financeur du cinéma hexagonal.

Franc-parler légendaire. Marianne James: «Est-ce que Bolloré me fait peur? Non, parce qu'il...»

Franc-parler légendaireMarianne James: «Est-ce que Bolloré me fait peur? Non, parce qu'il...»

Leader

Interrogé par un actionnaire sur la ligne éditoriale de CNews, chaîne appartenant à Canal+ accusée par la gauche de promouvoir une vision d'extrême droite, Cyrille Bolloré a répondu que cette «fable (...) n'existe pas». «Je ne dis pas que CNews est parfait», a-t-il ajouté, en précisant regarder peu la chaîne, leader des audiences en 2025 sur l'info continue.

Les dirigeants «des dernières années ont ruiné le pays» et «il ne reste plus que des extrêmes», a-t-il déclaré. «Les gens ont juste envie de donner un bon coup de pied au cul à tous ces gens qui font n'importe quoi depuis 10, 15, 20, 25 ans. Est-ce qu'il faudrait le prôner au travers de nos chaînes ? C'est plus compliqué que ça», a-t-il enchaîné.

«Je n'ai jamais milité pour rien. J'ai toujours plutôt voté au centre, gauche ou droite. Je n'ai à ce stade jamais voté pour un extrême», a affirmé Cyrille Bolloré devant les actionnaires.

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