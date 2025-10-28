  1. Clients Privés
France «C'est un miraculé» : un cycliste de 77 ans survit trois jours dans un ravin

Basile Mermoud

28.10.2025

Un homme de 77 ans a été retrouvé sain et sauf mardi dans les Cévennes lozériennes après avoir passé trois jours dans un profond ravin où il avait chuté en rentrant à vélo de ses courses, a-t-on appris auprès des secours.

Des équipes de secours dans le Gardon, où le cycliste a été retrouvé (photo d'illustration).
Des équipes de secours dans le Gardon, où le cycliste a été retrouvé (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

28.10.2025, 19:48

28.10.2025, 19:52

Le septuagénaire a tenu le coup en puisant dans son sac de commissions de la nourriture et quelques bouteilles, de vin notamment, ayant résisté à la chute, selon une source au sein de la gendarmerie. Cet homme, qui habite seul dans une caravane à Saint-Julien-des-Points, dans le sud de la Lozère, s'était rendu comme à son habitude à la Grand-Combe (Gard) à vélo pour faire ses achats dans un supermarché.

Au retour, sur la RN 106, à proximité du pont qui marque la limite entre les deux départements, il a manqué un virage et chuté sur une pente rocheuse abrupte, pour atterrir dans le lit du Gardon, 40 mètres plus bas, selon les pompiers. Incapable de remonter seul jusqu'à la route, le vieil homme a expliqué avoir hurlé à chaque fois qu'il percevait un bruit sur la route nationale, sans que personne ne l'entende.

Introuvable depuis 5 jours. Angoisse en Australie: un petit garçon disparaît dans le bush

Introuvable depuis 5 joursAngoisse en Australie: un petit garçon disparaît dans le bush

Ce sont finalement des ouvriers de la Direction interdépartementale des routes (DIR) qui, mardi après-midi, ont entendu ses cris, aperçu son vélo tordu au fond du ravin et appelé les secours. «C'est un miraculé... dans le froid et l'humidité, sans presque boire ni manger, il est coriace!», a déclaré à l'AFP le Dr Laurent Savath, médecin chef du Service d'incendie et de secours de l'Hérault (Sdis 34), après l'avoir examiné.

«On pouvait craindre l'hypothermie car il avait chuté à plusieurs reprises dans le cours d'eau en tentant de remonter», a-t-il ajouté. L'homme a tout de même été évacué dans un hélicoptère Dragon de la Sécurité civile vers le centre hospitalier d'Alès pour des examens médicaux complémentaires.

