«C'est un rêve qui se réalise» -Barryland imprime sa patte à Martigny

Le nouveau parc thématique Barryland a ouvert ses portes à Martigny ce 26 juin. Découverte d'un lieu moderne, interactif, instructif et ludique, où le bien-être du chien passe avant tout.

Ici, c'est le chien qui règne en maître. Ne serait-ce que par sa forme -en patte de chien- on s'aperçoit immédiatement que les concepteurs du nouvel espace Barryland à Martigny ont mis les petites pattes dans les grandes pour satisfaire leurs quelque 36 pensionnaires.

Bien sûr, les visiteurs ont leur importance: de 70 à 80'000 auparavant, on en espère désormais le double. Mais on ne transige pas pour autant sur le bien-être de l'animal. La directrice de Barryland, Mélanie Glassey-Roth détaille: «À l'étage, il y a quatre boxes où les chiens peuvent évoluer. Tous ont un accès à l'extérieur, qui donne sur quatre parcs de 400m2. Et s'ils en ont marre de voir du monde, les chiens ont aussi une zone de repli.»

Une nouveauté de taille par rapport à l'ancien musée Barryland: les visiteurs peuvent assister aux soins prodigués aux Saint-Bernard. Jusqu'ici, ces tâches s'effectuaient dans l'ombre. «Maintenant, on a beaucoup plus de place pour montrer notre travail», se réjouit par exemple la gardienne Deborah Dini, alors qu'elle brosse un magnifique molosse à poil ras de 6 ans, le bien nommé «Zeus».

Désormais, on pourra donc voir comment les gardiens d'animaux lavent les dents des toutous, assister à des séances d'ergothérapie, mais aussi regarder évoluer les plus vieux chiens dans un parcours de motricité ou encore observer les chiots à travers un labyrinthe sensoriel destiné à «casser leurs peurs».

«Notre mission est de préserver la race des chiens Saint-Bernard. Cet espace plus grand, plus moderne, a été conçu pour rendre hommage aux chiens», résume le président de la Fondation Barry Jean-Maurice Tornay.

Cinq «coussinets» à visiter

Si le chien est au coeur du concept, les visiteurs n'ont évidemment pas été oubliés. Barryland leur propose d'évoluer dans les cinq «coussinets» du bâtiment en forme de patte géante, autour de cinq thèmes: Barry sauveteur, ami, star, chéri et joueur.

L'espace muséal est riche, ludique, interactif et moderne. Ici, un diorama fait le tri entre les mythes et les histoires réelles autour du Saint-Bernard. Là, des casques de réalité virtuelle permettent de voyager à travers l'histoire de ces chiens emblématiques de la Suisse.

Un autre espace montre à quel point le Saint-Bernard est populaire dans le monde de la publicité et dans la société en général, une salle de cinéma projette des témoignages et documentaires: les bureaux Génie Culturel de Sion et Encor Studio de Neuchâtel ont imaginé une scénographie... qui a vraiment du chien!

«Joie et fierté»

En ce jour particulier de l'inauguration, Jean-Maurice Tornay ne cache pas son émotion: «J'éprouve de la joie et de la fierté de voir naître ce projet ambitieux. C'est un rêve qui se réalise. L'idée est née en 2015. Je repense aux difficultés, aux moments de doute, mais aujourd'hui, on voit la lumière!»

Il n'aura fallu qu'un peu moins de deux ans pour voir la grande empreinte de patte architecturale sortir de terre. «Nous sommes passés de l'esquisse au concret dans les temps et le budget de 24 millions est bouclé», se félicite le président de la Fondation Barry.

Si le musée est ouvert et fonctionnel, quelques aménagements sont encore en cours à l'extérieur. Notamment une aire ludique pour les enfants, où la rivière «la Dranse» sera mise en valeur, détournée par un bisse bien valaisan. D'ici une quinzaine de jours, nous promet-on, tout sera bel et bien terminé. Dans le jardin, une cabane accueillera de nouveaux animaux de compagnie (poules, lapins, hamsters, cochons d'Inde...) et le public pourra découvrir comment on en prend soin.

Le musée historique, lui, a été rénové de manière à aménager un restaurant plus grand, de 140 places au lieu des 70 de jadis. Barryland a en outre embauché 14 collaborateurs supplémentaires. Au total, 80 personnes travaillent au sein du parc thématique.

Quant aux chiens, 12 d'entre eux séjournent pour l'été à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. Parmi les 24 restants, 16 Saint-Bernard passent la journée à Barryland alors que leurs congénères se reposent au chenil, selon un tournus établi.