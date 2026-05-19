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Affaire Patrick Bruel «C'est un scénario de soumission chimique», dénonce l'avocate de Flavie Flament

Clara Francey

19.5.2026

De nouvelles plaintes pour viols visant Patrick Bruel vont être déposées dans les prochains jours, a annoncé mardi l'avocate de l'animatrice télé Flavie Flament, qui accuse elle-même le chanteur et acteur français de viol alors qu'elle était mineure.

Affaire Bruel : le point sur l'affaire au 19 mai

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Patrick Bruel est visé par une trentaine d'accusations de violences sexuelles. Alors que les enquêtes judiciaires sont en cours, trois concerts restent prévus en Suisse. Il conteste les faits et est présumé innocent.

19.05.2026

Agence France-Presse

19.05.2026, 15:34

19.05.2026, 15:38

«Nous allons déposer de nouvelles plaintes pour viols contre M. Patrick Bruel qui est présumé innocent jusqu'à ce que les juges d'instruction se soient prononcés», a affirmé Me Corinne Herrmann.

Patrick Bruel, 67 ans, est déjà visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Il nie les faits qui lui sont reprochés.

Flavie Flament a, pour sa part, déposé plainte la semaine dernière, accusant Patrick Bruel de l'avoir violée à Paris en 1991 quand elle avait 16 ans. Elle a évoqué, dans une interview diffusée lundi sur le site d'investigation indépendant Mediapart, «une absence, un black-out total» après avoir bu un thé au domicile de l'artiste.

France. L'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

FranceL'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

«C'est un scénario de soumission chimique», a affirmé Me Herrmann, pour qui, malgré une possible prescription des faits, il est nécessaire de «démontrer que toutes les affaires qui ont été dénoncées ou une partie des affaires tiennent la route et vont être retenues par la justice».

Interrogée sur la télévision publique mardi sur cette affaire, la porte-parole du gouvernement français Maud Bregeon a estimé qu'il fallait encourager les femmes victimes à parler, «même des dizaines d'années après» les faits.

«On doit continuer à apporter dans la parole publique des messages extrêmement clairs qui encouragent les femmes à parler même des dizaines d'années après», a déclaré Mme Bregeon sur France 2.

Dans une publication sur Instagram dimanche, Patrick Bruel a affirmé n'avoir «jamais forcé une femme», «drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit» et a nié s'être «jamais servi de (sa) notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties».

Accusé de plusieurs viols. «Rumeurs absurdes et écoeurantes» - Patrick Bruel sort du silence

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Il a, par ailleurs, assuré que sa relation avec Flavie Flament avait été «brève» et «ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise». «Il se défend et c'est normal», a réagi mardi Me Herrmann. «Mais j'en appelle à toutes les femmes qui ont été violées ou agressées. Nous entendons toujours ce type d'arguments».

Patrick Bruel, qui joue actuellement au théâtre à Paris, doit entamer le 16 juin une tournée qui le mènera dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui avait recueilli plus de 20'000 signatures mardi matin, demande l'annulation de ces concerts.

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