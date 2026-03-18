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En Suisse romande «C’est une faute» - Lait infantile dangereux encore vendu en février malgré le rappel

ATS

18.3.2026 - 11:21

Du lait infantile potentiellement dangereux était encore disponible dans certaines pharmacies romandes à la mi-février, soit plusieurs jours après le rappel du produit en question, selon une enquête de la RTS. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a ouvert une enquête.

Du lait infantile potentiellement dangereux était encore disponible dans certaines pharmacies romandes à la mi-février (image d’illustration).
Du lait infantile potentiellement dangereux était encore disponible dans certaines pharmacies romandes à la mi-février (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

18.03.2026, 11:21

Avec ces investigations, l'OSAV veut notamment savoir si les entreprises ont agi assez rapidement, explique une porte-parole à Keystone-ATS, revenant sur l'émission «A bon entendeur» (ABE) diffusée mardi par la RTS.

L'équipe d'ABE a acheté des boîtes de lait infantile dans 16 pharmacies romandes les 12 et 13 février. Parmi elles se trouvent deux boîtes de lait infantile potentiellement dangereuses produites par Danone, qui auraient dû être retirées.

Nestlé a rappelé dès le 5 janvier des préparations pour bébés dans plusieurs pays européens, dont la Suisse. Hochdorf a suivi, et enfin Danone le 5 février.

Lors de son rappel, Nestlé évoquait une mesure de précaution due à la présence possible de céréulide, produit par le micro-organisme Bacillus cereus, dans l'un des ingrédients d'un fournisseur utilisé dans les lots concernés.

Processus de contrôle à adapter

Le fait d'avoir pu acheter des boîtes de lait infantile potentiellement dangereux à la mi-février, comme le révèle la RTS, est problématique, selon la porte-parole contactée par Keystone-ATS. «C'est une faute qui n'aurait pas dû se produire», affirme-t-elle.

L'OSAV souhaite que les entreprises agro-alimentaires «adaptent leurs processus de contrôle de qualité», notamment envers leurs fournisseurs, poursuit-elle.

Et de rappeler que les chimistes cantonaux sont responsables des contrôles. Contactée mercredi matin par courriel, l'Association des chimistes cantonaux de Suisse n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Keystone-ATS.

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