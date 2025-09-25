  1. Clients Privés
A cause des fracas de Trump «C’est une rupture» - Au Canada, le célèbre Cercle de feu cristallise les tensions

Gregoire Galley

25.9.2025

Au Canada, la simple évocation du Cercle de feu en fait rêver beaucoup, bien au-delà de son nom. Cette région isolée du nord-est du pays regorge de ressources, comme le nickel et le cuivre.

Le Cercle de feu regorge de ressources, comme le nickel et le cuivre (image d’illustration).
Le Cercle de feu regorge de ressources, comme le nickel et le cuivre (image d’illustration).
IMAGO/SuperStock

Agence France-Presse

25.09.2025, 08:55

Jusqu'ici, le pays a toujours renoncé à toute exploitation à grande échelle qui nécessiterait des investissements massifs dans cette zone, notamment pour créer de nouvelles routes et des plateformes logistiques.

Un pas que le Canada est désormais prêt à franchir pour donner un coup de fouet à son économie déstabilisée et menacée par la nouvelle politique américaine depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Mais comme d'autres grands projets d'infrastructures annoncés par Ottawa en septembre, celui-ci inquiète les populations autochtones.

Sol Mamakwa, qui a grandi tout près de la zone, raconte que son peuple a toujours eu conscience que ses terres renfermaient des minéraux précieux. «Mes grands-parents, mes parents, ont toujours dit qu'un jour viendrait où les gouvernements, les colons, voudraient accéder à ces terres à cause des minéraux», raconte à l'AFP celui qui est député d'opposition au parlement provincial de l'Ontario. Cependant, «c'est en entrant en politique que j'ai commencé à comprendre l'importance réelle du Cercle de feu».

«Build, baby, build». Pour contrer Trump, le Canada mise sur des projets d'infrastructure

«Build, baby, build»Pour contrer Trump, le Canada mise sur des projets d'infrastructure

Prétexte

La guerre commerciale de Donald Trump et ses menaces d'annexion ont provoqué un débat inédit au Canada sur la souveraineté nationale, notamment sur les atouts qui pourraient en faire une puissance économique mondiale indépendante de son partenaire américain jugé maintenant peu fiable.

Mais pour Sol Mamakwa, qui est député de cette zone grande comme l'Italie où vivent différentes communautés autochtones et qui englobe le Cercle de feu, le gouvernement utilise la «guerre des tarifs comme prétexte pour accéder à nos terres».

Confronté à la levée de boucliers des communautés autochtones, qui représentent 5% de la population canadienne, le gouvernement a promis que tout projet minier inclura une large consultation et un partage des bénéfices. Mais il insiste sur l'urgence de la situation.

Pour le Premier ministre Mark Carney, le contexte est inédit pour la 9e puissance économique mondiale. Selon lui, jamais les relations avec les États-Unis ne reviendront à ce qu'elles étaient avant le retour de Trump.

«Nous voyons bien ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'une transition. C'est une rupture», a lâché cette semaine Mark Carney, citant les gisements de minéraux critiques comme un atout clé de la force canadienne pour l'avenir. Et le Cercle de feu fait partie des projets stratégiques de son gouvernement.

Canada. Histoire folle : un incendie déclenché par un poisson tombé du ciel !

CanadaHistoire folle : un incendie déclenché par un poisson tombé du ciel !

Défis

«Nous figurons parmi les cinq premiers pays pour 10 des minéraux critiques les plus importants au monde. Quarante pour cent des sociétés minières cotées en bourse se trouvent au Canada», a-t-il rappelé.

Toutefois, certains s'interrogent sur la capacité du Canada à réellement extraire les minéraux du Cercle de feu. Dans un article publié ce mois-ci, un groupe d'experts de l'Université de Western Ontario mettent en garde contre une sous-estimation des défis à venir.

Parmi ceux-ci figurent notamment «l'opposition à de nouveaux projets miniers et d'infrastructure, notamment de la part de certaines communautés autochtones».

Pour Sol Mamakwa, les autochtones du Canada, habitués des «menaces d'annexion, de spoliation des ressources», ne se laisseront pas faire cette fois-ci face au gouvernement fédéral. «On risque d'arriver à un point où il sera nécessaire d'utiliser la police pour nous écarter.»

«C’est une rupture» - Au Canada, le célèbre Cercle de feu cristallise les tensions