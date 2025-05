Les pilotes doivent avoir des nerfs d'acier lorsqu'ils atterrissent à Gisborne: la piste d'atterrissage est régulièrement traversée par des trains - une interaction qui exige la plus grande précision.

Un avion sur la piste de l'aéroport de Gisborne en Nouvelle-Zélande. Screenshot Facebook

L'aéroport de Gisborne en Nouvelle-Zélande est connu pour avoir une particularité unique. La piste d'atterrissage est traversée par... une ligne de chemin de fer!

Cette construction inhabituelle empêche les avions de décoller ou d'atterrir si un train traverse la piste au même moment. La principale liaison est le Gisborne City Vintage Railway, qui circule entre Gisborne et Muriwai et passe par l'aéroport environ 15 fois par an, principalement en été et à l'arrivée des bateaux de croisière, rapporte le «Dailymail».

La coordination entre les contrôleurs aériens et les pilotes est essentielle pour garantir la sécurité, étant donné que l'aéroport est opérationnel tous les jours.

Un post Facebook explique : «C'est une tâche très exigeante pour les autorités aéroportuaires de coordonner l'atterrissage sur la piste qui se croise avec l'itinéraire ferroviaire opérationnel, qui a lui-même des départs et des arrivées planifiés. L'aéroport est un point d'accès important à la petite région de Gisborne et dessert plus de 60 vols intérieurs».

Après le plus dangereux, le plus cher

Si l'aéroport de Gisborne est considéré comme le plus redoutable, celui d'Istanbul est connu pour ses prix élevés. Selon le journal italien «Corriere della Sera», les visiteurs peuvent s'y attendre à des prix choquants, comme près de 20 dollars pour une bière (16,50 francs) ou près de 7 dollars (presque 6 francs) pour une banane. Une petite portion de lasagnes coûte 28 dollars (23 francs).

Boissons et aliments déconseillés avant un voyage en avion

Outre les coûts élevés, il existe également des recommandations sur les aliments et les boissons à éviter dans les aéroports. Les experts conseillent d'éviter l'alcool, les boissons contenant de la caféine, les sodas, les haricots et les aliments emballés. L'alcool et la caféine ont un effet déshydratant, ce qui peut entraîner une déshydratation dans l'air sec de l'avion, explique Stephanie Schiff, une diététicienne enregistrée au Northwell Huntington Hospital. La déshydratation peut provoquer des maux de tête, de la fatigue et des vertiges.

Les boissons contenant de la caféine, comme le café, peuvent certes avoir un effet stimulant, mais elles peuvent aussi avoir l'effet inverse et entraîner une fatigue accrue. Les boissons gazeuses peuvent provoquer des ballonnements, ce qui peut entraîner des troubles gastriques pendant le vol.

Les haricots devraient également être évités, car ils peuvent provoquer des flatulences, qui sont accentuées par la pression atmosphérique dans l'avion. «Vous ne voulez pas être confronté à ces désagréments en avion, alors évitez ces burritos aux haricots», conseille l'experte.

