«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge

Devenue célèbre à cause des réseaux sociaux, la Muttseehütte dans le canton de Glaris a connu un changement de propriétaire cet été. Submergée par de trop nombreux touristes, l’ancienne gardienne a décidé de se retirer. Depuis le début de la saison estivale, Rahel Koller et Cornel Ledergerber ont repris le flambeau. Même si les premières semaines ont été difficiles, ils tirent un bilan positif de leur première saison.

La cabane du Muttsee est une destination de randonnée très appréciée. KEYSTONE

Un an après le retrait brutal de l'ancienne gardienne Claudia Freitag, qui se plaignait de touristes irrespectueux sur les réseaux sociaux, la Muttseehütte, dans le canton de Glaris, a retrouvé sa tranquillité. Le nouveau couple de tenanciers, Rahel Koller et Cornel Ledergerber, revient sur une première saison exigeante, mais réussie.

«Au début, c'était brutal, il fallait tout faire très, très vite», déclare Ledergerber à la «Südostschweiz». Dès le premier week-end de la mi-juin, la cabane a été prise d'assaut. Malgré les difficultés, la motivation est restée intacte : «Les clients ont été compréhensifs, cela nous a énormément aidés».

Le duo connait le monde des cabanes de montagne depuis des années, d'abord comme hôtes, puis comme auxiliaires. Le fait qu'ils reprennent la cabane du Muttsee a été une décision spontanée. «Nous savions que ce serait fatigant, mais nous voulions relever le défi», explique Koller, qui travaille en parallèle comme éducatrice spécialisée. Son partenaire est responsable de la comptabilité et de l'informatique auprès des tribunaux de Saint-Gall.

Epuisée

Malgré un été changeant, ils ont compté environ 2500 nuitées, soit nettement plus que l'année précédente. Le couple attribue également cette augmentation à la nouvelle interdiction du camping sauvage, introduite en collaboration avec la commune. «Le panneau installé près du téléphérique fait des merveilles», explique Ledergerber. «Beaucoup de gens veulent simplement se dépayser et avoir une belle vue», ajoute-t-il.

Dans l'ensemble, le duo tire un bilan satisfaisant : «Les nombreux retours positifs sur la nourriture et l'atmosphère nous ont touchés». La Muttseehütte reste pour l'instant ouverte aux visiteurs journaliers, tandis que Koller et Ledergerber préparent déjà la saison hivernale.

Pour mémoire, Claudia Freitag, l'ancienne gardienne de la cabane, a démissionné il y a environ un an, après quatre ans. Elle était épuisée par l'afflux de touristes mal équipés, par les exigences croissantes et par le chaos du camping sauvage autour de la très appréciée Muttenchopf. «Le travail demande beaucoup d'énergie que je ne peux pas récupérer», disait-elle alors.