«C'était mieux avant» – Vraiment?

Etait-ce mieux hier? On serait tenté de le croire en replongeant 60 ans en arrière, en 1966, qui a été en France «l'année des mini-jupes et des cheveux longs», du plein emploi et de la foi dans le progrès, comme le raconte l'historien Antoine Compagnon dans un livre.

L'actrice française Brigitte Bardot (à droite) discute avec l'acteur Antoine Bourseiller pendant le tournage du film « Masculin-Féminin » réalisé par Jean-Luc Godard (à gauche) à Paris, le 27 novembre 1965. AFP

«1966 peut être considérée comme le sommet des Trente glorieuses», cette période de forte croissance économique qu'a connue la France après la Seconde Guerre mondiale, résume Antoine Compagnon dans un entretien à l'AFP.

C'est une année «prodigieuse» et «époustouflante», ajoute l'académicien dans son essai «1966, année mirifique», publié le 8 janvier par Gallimard.

Et pourtant elle n'a pas laissé un grand souvenir dans la mémoire collective, étant éclipsée par 1968, une année plus spectaculaire avec la révolte étudiante de mai.

Antoine Compagnon, qui avait 15 ans en 1966, affirme que cette année a marqué un tournant dans de nombreux domaines - démographique, social, économique, politique et culturel -, dont l'impact se fait toujours sentir 60 ans plus tard.

Consommation et abondance

Ainsi, après le baby-boom de l'après-guerre, «les Français se mettent, pour la première fois, à faire moins d'enfants et à prendre plus de vacances», souligne le professeur émérite au Collège de France et à l'université Columbia de New York.

«C'est le moment où les Français se rendent compte qu'ils sont plus riches qu'ils ne le croyaient», après avoir surmonté les deux guerres mondiales puis les conflits de la décolonisation, en Indochine et en Algérie jusqu'en 1962.

Les Français veulent alors profiter pleinement de la société de consommation et d'abondance: en 1966, la moitié des ménages est équipée d'un téléviseur contre moins d'un quart trois ans plus tôt; le réfrigérateur, le transistor ou la mobylette se généralisent.

«On découvrait le steak tartare, les épices et le ketchup, le poisson pané et la purée en flocons...», raconte la romancière Annie Ernaux dans «Les années», citée par Antoine Compagnon.

«Euphorique»

1966 est aussi l'année où le député Lucien Neuwirth dépose une proposition légalisant la contraception orale et où une loi autorise les femmes à signer un contrat de travail sans avoir besoin de l'accord de leur mari.

Le nombre d'étudiants explose. «Les parents veulent que leurs enfants montent dans l'échelle sociale» même s'il est facile de trouver un emploi sans diplôme, le chômage étant inexistant, relate l'historien.

La vie culturelle de 1966 est «euphorique», selon lui. Avec la sortie de films mémorables comme «Pierrot le fou» de Jean-Luc Godard, sorti fin 1965, «Un homme et une femme» de Claude Lelouch, Palme d'or à Cannes, ou «La Grande vadrouille» de Gérard Oury, qui restera longtemps le plus grand succès du cinéma français.

Les intellectuels et les artistes mettent des coups de boutoir à l'ordre moral, notamment les chanteurs comme Serge Gainsbourg. Antoine connait un beau succès au printemps 1966 avec sa chanson «Les élucubrations»: «Ma mère m'a dit: ‹Antoine, fais-toi couper les cheveux›. Je lui ai dit: ‹ma mère, dans 20 ans si tu veux›».

60 ans plus tard, les jeunes de 1966 sont à la retraite et cette génération des «boomers» est parfois accusée, par les plus jeunes, d'être favorisée et d'avoir creusé les déficits.

«On charge un peu trop les boomers», estime Antoine Compagnon. «Personne ne le dit, mais ils n'ont pas connu une jeunesse très riante dans une France des années 50 «plutôt triste et grise» et où le seul loisir était «le bal du samedi soir». «Et en 1966, les gens vivaient beaucoup moins longtemps, les cancers ne se soignaient pas ou peu», rappelle-t-il.

«Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'ouvertures pour découvrir le monde, faire du sport ou profiter de la culture», selon lui.

Le romancier Pierre Lemaitre, qui sort en janvier un nouveau roman sur la France des Trente glorieuses, «Les belles promesses» (Calmann-Levy), reconnait que la France baignait alors dans «l'optimisme»: «C'est la dernière période où, globalement, les Français ont eu une confiance aveugle dans le progrès».

