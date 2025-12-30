Fausse petite amie, rupture... cette agence suisse fournit des alibis

Que fait exactement une agence d'alibis ? Et comment cela se passe-t-il lorsque quelqu'un d'autre rompt pour vous ? Beni Keller est propriétaire d'une telle agence: selon lui, mentir n'est pas toujours répréhensible. Il explique pourquoi.

Qu'il s'agisse d'une relation toxique ou d'une dispute avec le chef : ceux qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls s'adressent par exemple à une agence d'alibis. Photo : IMAGO/YAY Images

Monsieur Keller, votre agence propose des alibis pour les situations les plus diverses. Quelles sont ces situations ?

Il s'agit souvent de doubles vies ou de prétextes dont les gens ont besoin dans des situations complexes. Une cliente a par exemple été harcelée sexuellement par son patron. Par crainte pour sa carrière, elle ne voulait toutefois pas se défendre en interne. Elle voulait tout de même lui donner une leçon - sans dépasser les limites légales ni le blesser. Nous avons alors envoyé au supérieur des paquets discrètement mis en scène et portant des inscriptions érotiques. Soudain, toute l'équipe a été sensibilisée. Cela a suffi pour qu'il devienne prudent.

Est-ce vraiment la meilleure solution pour un tel cas ?

Une solution morale aurait été de faire un rapport officiel, mais la réalité est rarement idéale. Les gens sont souvent pris dans des dilemmes.

Avez-vous d'autres exemples ?

Un autre concerne un footballeur professionnel qui ne peut pas faire son coming out. Pour les événements, une prétendue petite amie l'accompagne: un jeu de rôle qui lui permet de gagner du temps et de se libérer avant les grands matchs ou tournois.

Où placez-vous la limite morale en tant qu'agence ? Y a-t-il des demandes que vous refusez catégoriquement ?

Tout ce qui est illégal, sans exception. Couvrir des délits ? C'est impossible. Fabriquer des alibis au tribunal ? Impossible également. Mais dans les relations d'affaires, les amitiés, les partenariats ou les familles, la situation est souvent plus complexe. Certains doivent se retirer d'une situation à court terme pour rester en mesure d'agir. Mais si la motivation n'est pas cohérente, nous refusons. C'est par exemple le cas d'un homme qui voulait que nous rompions avec son amie enceinte. Ce n'est tout simplement pas notre mission. En revanche, nous aidons tout à fait les personnes victimes de délits, de manipulation, de violence ou de comportements toxiques à rompre et qui ne peuvent plus mettre fin à leur relation par leurs propres moyens.

Comment se déroule une rupture pour quelqu'un ? Comment s'établit le premier contact et dites-vous ouvertement à la personne concernée que vous agissez en son nom ?

Après la prise de contact par la personne qui souhaite rompre, nous discutons de la procédure à suivre. Le message est transmis soit par téléphone, soit en personne. Dans ce dernier cas, nous allons voir la personne avec qui nous voulons rompre dans un lieu public, sur son lieu de travail ou à son domicile. En fonction de la situation et des risques d'escalade, nous venons également accompagnés, élaborons des procédures tactiques et planifions des mesures, comme par exemple un déménagement spontané.

De votre point de vue, n'est-ce pas de la lâcheté que de déléguer la rupture, ou existe-t-il des situations dans lesquelles cela peut même être judicieux ?

Cela n'a rien à voir avec la lâcheté. Certaines personnes ont peur parce qu'elles ont découvert quelque chose de compromettant sur leur partenaire. Supposons que le partenaire ait commencé à commettre des délits, qu'il ait considérablement abusé de sa confiance ou qu'il soit violent à la maison. Dans de telles situations, nous recommandons même expressément de demander de l'aide, car de nombreuses personnes prennent de mauvaises décisions sous le coup de l'émotion. Une perspective externe et objective aide à trouver de bonnes solutions durables.

Comment vérifiez-vous qu'il s'agit bien d'un cas de ce type et qu'il ne s'agit pas simplement d'une personne qui souhaite se décharger de ses responsabilités ?

Le fait que quelqu'un veuille abandonner ses responsabilités est humain. C'est pourquoi l'équipe examine les cas de manière approfondie. Pour cela, nous avons besoin d'indices: historiques de chat, photos, preuves écrites. Nous n'agissons pas sur la base d'une seule déclaration. Et en cas de doute, nous refusons.

Combien de fois refusez-vous des cas ?

Nous refusons environ un cas sur cinq. Il est difficile de le quantifier par an. Les décisions ne sont jamais prises seules. En cas de doute, nous demandons l'avis de plusieurs personnes concernées ou d'experts internes. Nous pesons le pour et le contre jusqu'à ce que ce soit cohérent. Notre code d'éthique n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un mélange de bon sens, de principes universels et d'évaluation de la situation.

La personne Beni Keller (41 ans) est le CEO de l'entreprise alibi Freiraummanager. Il a suivi des formations en management et en marketing et a introduit de nouveaux modèles commerciaux en Suisse. Lorsqu'on lui a proposé le poste d'agence Alibi, il a accepté parce qu'il cherchait un travail plus proche des gens. La première agence Alibi a été fondée en 1999 à Oldenburg (DE) et est aujourd'hui représentée dans plusieurs pays, il en existe actuellement une en Suisse. Freiraummanager travaille avec un petit réseau spécialisé de professionnels ainsi qu'avec un grand nombre d'actrices et d'acteurs.

Est-ce que les choses tournent parfois mal ?

Oui, il y a eu des cas où un client a aggravé la situation par sa propre faute et contrairement à nos conseils. Par exemple, lorsqu'un client ne respecte pas le scénario convenu, ne fournit pas les documents à temps ou laisse traîner chez lui des choses confidentielles que d'autres pourraient découvrir. Nous ne pouvons guère en assumer la responsabilité.

Vos clients se trouvent souvent dans des états émotionnels exceptionnels, n'est-ce pas ?

Oui, certains clients ne parviennent pas à faire la part des choses sur le plan émotionnel: ils manquent d'objectivité, se laissent rapidement emporter par quelque chose qui pourrait leur porter préjudice ou sont trop imprudents. Si nos propositions de solutions ne permettent pas d'avancer, nous proposons également des séances avec des thérapeutes ou des coachs afin de pouvoir clarifier les choses pour prendre une décision aussi bonne et durable que possible.

Avez-vous un exemple ?

Récemment encore, une cliente a changé plusieurs fois de demande en peu de temps. Elle était très perturbée et ne savait pas quelle voie prendre. Nous lui avons conseillé, avec l'aide d'un coach professionnel, de réfléchir d'abord à sa motivation et d'être claire sur son objectif avant de définir et de mettre en œuvre des mesures.

Vous travaillez avec environ 2 500 acteurs. Pour quoi faire ?

Nous avons des professionnels et des non-professionnels - en fonction du profil requis par un rôle. Les non-professionnels sont par exemple utilisés pour des tests d'achat, pour transmettre des messages, pour aider les personnes à surmonter leur solitude ou pour réaliser des souhaits. Nous engageons des acteurs professionnels pour la mise en œuvre de storylines exigeantes ou en tant qu'ami(e) de location.

Comment vous assurez-vous que vos collaborateurs sont bien protégés ?

Avant que quelqu'un ne parte en mission, des garde-fous sont mis en place, des contrats sont signés, les pires scénarios sont discutés. Et la sécurité est la priorité absolue: les actrices en particulier sont très bien protégées, selon leur rôle. Il y a toujours une sauvegarde, c'est essentiel.

Les actrices bénéficient-elles d'un suivi psychologique lorsqu'elles sont envoyées dans des constellations très toxiques ou proches de la violence ?

Bien sûr, cette possibilité est disponible à tout moment. Mais dans la réalité, elle est rarement sollicitée, tout simplement parce que les situations sont généralement faciles à gérer. En principe, nous ne nous plaçons jamais dans des constellations violentes et seules des personnes expérimentées sont envoyées dans des situations potentiellement toxiques. Dans nos cas, il s'agit plutôt d'histoires absolument humaines et donc faciles à digérer pour toutes les personnes concernées.

Quels sont les rôles les plus demandés - en plus de la petite amie pour un sportif gay ?

Il n'y a pas de rôle classiquement demandé, car chaque situation de départ implique une histoire différente. De la femme ou de l'ex-femme jalouse à l'enfant illégitime caché qui apparaît soudain de manière inattendue sur la scène, tout peut se présenter.

Y a-t-il eu des situations où des conflits avec des acteurs ont dégénéré ? Quelqu'un a-t-il été démasqué ?

Non, il n'y a jamais eu d'escalade. Nos acteurs n'ont jamais été démasqués. Mais il y a bien sûr des réactions désagréables, par exemple lorsqu'un acteur qui rompt met fin à une relation et en révèle la raison. Par exemple, que la personne concernée a volé ou trompé le partenaire qui l'a mandaté. Certains réagissent alors par des excuses, des prétextes ou même de l'hostilité. Cela fait partie du processus. L'essentiel est que notre client reste protégé et en sécurité.

Vos collaborateurs se glissent dans des rôles inventés pour mettre en scène des situations ou pour obtenir certains effets. Ils trompent donc délibérément. Vous et votre équipe n'avez jamais mauvaise conscience ?

Pour tous les participants, il s'agit d'un service. Ils endossent des rôles pour stabiliser des situations et protéger des personnes. L'équipe veille à ce que tout le monde reste psychologiquement stable.

Que répondez-vous aux critiques qui trouvent votre travail condamnable ?

Ces critiques sont généralement à courte vue. Et elle vient souvent de personnes qui n'ont jamais été elles-mêmes dans de telles situations et qui jugent depuis une zone de confort morale. C'est un château illusoire de supériorité morale. Les personnes qui viennent nous voir ont de vraies détresses.

Ces dernières années, on entend de plus en plus parler d'agences d'alibis comme la vôtre. Pourquoi vos services sont-ils si demandés ?

Aujourd'hui, nous, les humains, sommes jugés pour tout : pour ce que nous faisons et pour ce que nous ne faisons pas. Les médias sociaux renforcent la peur de l'erreur, de l'agression ou de la mauvaise interprétation. Beaucoup n'osent plus vivre comme ils le souhaitent. Ces personnes cherchent chez nous une protection, du temps et une marge de manœuvre.

Combien coûtent vos services ?

Nous calculons nos prix en fonction du temps passé, c'est-à-dire de la préparation, de la durée, du nombre de personnes impliquées et de la complexité du scénario. Certaines personnes ne veulent résoudre qu'une seule situation - d'autres ont besoin de toute une construction.