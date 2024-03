Cette arme laser pourrait changer à jamais la défense aérienne

Le ministère britannique de la Défense travaille sur une arme laser entièrement nouvelle. Le faisceau d'énergie comprimé appelé «DragonFire» a déjà été testé avec succès au large des côtes écossaises - et ne coûte qu'une bouchée de pain.

Le laser rouge «DragonFire» apparaît dans le ciel sous la forme d'un faisceau lumineux rouge. British Defence Ministry

Dans la guerre en Ukraine, les défenseurs se battent sans relâche contre l'avancée des troupes russes, tout en étant désespérés par le manque d'obus d'artillerie et de systèmes de défense antiaérienne. Dans cette bataille défensive, un système d'armes qui ne nécessite pas de ravitaillement et de munitions permanents serait d'une grande utilité.

Par exemple un dispositif laser tel qu'on le voit dans les films de science-fiction. Les munitions, ce serait du passé: un coup de pistolet laser - et l'ennemi serait éliminé. En Grande-Bretagne, la fiction est en train de devenir réalité.

Le ministère britannique de la Défense a déjà effectué des tests concluants de son nouveau système d'arme laser «DragonFire» (en anglais, «feu de dragon"). Cette arme énergétique doit être développée pour devenir un système de défense aérienne infaillible.

Le faisceau d'énergie frappe à la vitesse de la lumière

«DragonFire» est capable de viser, de suivre et de combattre des cibles aériennes à l'aide d'un laser de 50 kW. Le système laser est développé en premier lieu comme arme énergétique pour la défense contre les drones et les missiles, mais il devrait à l'avenir également pouvoir combattre des bateaux plus petits et des drones kamikazes, selon le média en ligne «futurezone».

Des cibles aériennes auraient déjà été abattues avec succès lors de tests effectués au large des côtes écossaises. Selon les indications du ministère de la Défense, «DragonFire» peut détruire avec précision une cible de la taille d'une pièce de monnaie «à une distance d'un kilomètre». Le faisceau d'énergie atteint l'objet visé à la vitesse de la lumière et le détruit par sa chaleur.

Grande puissance de frappe, coût minime

Indépendamment de la puissance de frappe de la nouvelle arme laser, elle présente un avantage inestimable. Elle est pratiquement inépuisable et le coût par tir est inférieur à 10 livres - soit l'équivalent de 11 francs - selon le ministère de la Défense. «Si elles sont tirées pendant 10 secondes, cela équivaut au coût d'un appareil de chauffage normal fonctionnant pendant une heure.

Il a donc le potentiel de devenir à long terme une alternative économique à certaines tâches actuellement assurées par les missiles», explique-t-on au ministère.

Les groupes de défense MBDA, Leonardo et QinetiQ travaillent désormais ensemble au développement du prototype. La portée est encore tenue secrète. «Il s'agit toutefois d'une arme à contact visuel, capable de combattre toute cible visible», précise-t-on. À l'avenir, le laser devrait être utilisé par l'armée et la Royal Navy.