(ETX Daily Up) – C'est une initiative considérée comme une première mondiale. Easyjet utilise désormais une peinture spécifique pour alléger le poids de ses avions, et donc l'usage du carburant.

Easyjet utilise une peinture pour alléger ses avions Pau BARRENA / AFP

ETX Studio Relax

C'est le plus grand défi du secteur de l'aérien: réduire l'impact carbone de son activité. Il y a bien sûr la piste des carburants d'aviation durable, désignés par le sigle SAF, dans lesquels de nombreuses compagnies aériennes ont déjà investi à l'image d'Air France. Ce substitut au kérosène composé de biomasse, de gaz naturel, de charbon, de graisses et d'huiles hydrogénées doit représenter en 2025 au moins 2% du carburant utilisé par les transports aériens, avant de passer à 6% en 2030, selon un accord européen adopté conjointement par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.

Mais, ce n'est évidemment pas l'unique levier. La construction elle-même des appareils entre en jeu, avec l'usage de matériaux composites plutôt que des alliages métalliques, mais aussi des moteurs plus légers. A l'intérieur aussi, il existe tout un tas de choses qui ont été mises en place, y compris l'utilisation d'un revêtement de sol moins lourd. On pense aussi bien sûr aux sièges, comme ceux de la société Expliseat qui affirme avoir mis au point les sièges d'avion les plus légers du monde dont la conception a nécessité quatre ans de recherches et de développement. L'entreprise revendique une réduction de 3% à 7% des émissions de CO2 par passager.

De son côté, Easyjet vient d'annoncer une autre solution insoupçonnée: user d'une peinture moins lourde pour colorer la carlingue. Le géant britannique du low-cost aérien s'est associé à Mankiewicz Aviation Coatings pour réduire le poids de chaque appareil de 27 kg. Pour l'heure, cette peinture a été appliquée sur 38 avions et devrait continuer à teinter d'autres appareils pour concerner toute la flotte Easyjet d'ici fin 2029. Selon les calculs de l'entreprise, cette solution permettrait de réduire 1.296 tonnes de carburant, soit l’équivalent de 4.095 tonnes de réduction des émissions de carbone.