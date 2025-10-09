  1. Clients Privés
Chanson engagée Cette star de la country irrite l'administration Trump!

Valérie Passello

9.10.2025

Zach Bryan, figure majeure de la musique country aux Etats-Unis et vétéran de l'armée américaine, est devenu la cible improbable des foudres du gouvernement américain, à cause d'une nouvelle chanson où il critique l'action de la police de l'immigration (ICE).

Zach Bryan, qui a servi sept ans dans la marine américaine et dont les parents sont tous deux d'anciens militaires, a balayé mardi les critiques sur sa nouvelle chanson, intitulée «Bad News», qui reflète selon lui son amour pour son pays.
Zach Bryan, qui a servi sept ans dans la marine américaine et dont les parents sont tous deux d'anciens militaires, a balayé mardi les critiques sur sa nouvelle chanson, intitulée «Bad News», qui reflète selon lui son amour pour son pays.
AFP

Agence France-Presse

09.10.2025, 09:30

Le chanteur de 29 ans, qui remplit les stades grâce à un genre habituellement prisé des conservateurs américains, a récemment posté l'extrait d'un nouveau titre sur Instagram, où il chante que «ICE va venir défoncer ta porte» et que «les enfants sont tous effrayés et tous seuls».

«J'espère qu'il comprend à quel point cette chanson est complètement irrespectueuse, non seulement envers les forces de l'ordre mais aussi envers ce pays», a réagi la ministre américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem, interrogée sur le sujet par un influenceur de droite.

Une porte-parole du ministère a également suggéré au chanteur de «s'en tenir à +Pink Skies+», un titre où il exprimait sa fierté pour sa ville natale. Le ministère a également moqué l'artiste sur X en publiant une vidéo où des agents d'ICE arrêtent des migrants, avec en bande sonore une autre de ses chansons.

Zach Bryan, qui a servi sept ans dans la marine américaine et dont les parents sont tous deux d'anciens militaires, a balayé mardi les critiques sur sa nouvelle chanson, intitulée «Bad News», qui reflète selon lui son amour pour son pays.

«Voir à quel point [la chanson] a fait tout un remue-ménage me rend non seulement embarrassé mais aussi un peu effrayé», a expliqué l'artiste sur Instagram.

«Lorsque vous entendrez le reste de la chanson, vous comprendrez le contexte complet qui critique les deux côtés», la gauche, comme la droite. «Pour être clair, je ne suis d'aucun des deux côtés radicaux.»

Cette polémique est une nouvelle étape dans la bataille culturelle à laquelle se livre le gouvernement de Donald Trump.

La Maison Blanche a récemment critiqué la nouvelle saison de la série «South Park», très critique envers le président américain et sa volonté d'expulser des millions d'immigrés en situation irrégulière.

La semaine dernière, plusieurs figures de la droite américaine ont également critiqué le choix de la star hispanique Bad Bunny pour assurer le concert du Super Bowl 2026.

La ministre Kristi Noem a promis que la police de l'immigration surveillera la finale du championnat de football américain, à cause de la présence du chanteur portoricain pour assurer le concert de la mi-temps.

hg/rfo/ube

© Agence France-Presse

