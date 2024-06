Une ville romande dans le top 10 des «paradis» pour les piétons!

Ceux qui préfèrent se déplacer à pied plutôt qu'en bus, en train ou en voiture seront ravis de découvrir le dernier classement du magazine «The Economist». Dans le top dix des villes les plus accueillantes pour les piétons au monde, on trouve une ville suisse.

Jenny Keller

Selon «The Economist», les jeunes souhaitent de plus en plus vivre dans des villes dites «à 15 minutes», dans lesquelles ils peuvent gérer leur quotidien sans voiture.

Le magazine économique a utilisé une méthode pour déterminer les villes les plus accueillantes pour les piétons. Selon «20 Minuten», cette détermination se base sur une étude de mobilité d'avril 2024 qui évalue 794 villes dans 61 pays en fonction de leur amabilité envers les automobilistes.

Neuf villes européennes parmi les dix premières

Les données, collectées auprès de quelque 850 millions de personnes vivant dans des régions urbaines et rurales, ont montré où et pourquoi les gens évitaient les transports publics ou les voitures - au profit de moyens de transport plus actifs comme le vélo ou la marche.

Ces résultats ont été simplement inversés. Le concept évalue désormais les villes en fonction de la facilité avec laquelle elles peuvent être explorées à pied ou à vélo.

Il est (peu) surprenant que neuf des dix premières villes se trouvent en Europe. Et en effet, outre quatre villes espagnoles, une ville suisse s'est hissée parmi les dix meilleures : (roulement de tambour) ... Fribourg!

Voici le top dix Quelimane (Mozambique)

Peja (Kosovo)

Utrecht (Pays-Bas)

Shkodra (Albanie)

Granollers (Espagne)

Houten (Pays-Bas)

Vitoria-Gasteiz (Espagne)

Bilbao (Espagne)

León (Espagne)

Fribourg (Suisse) Montre plus

Les 100 villes les moins favorables aux piétons se trouvent toutes en Amérique du Nord, ce qui s'explique par des décennies de politique pro-voiture et de subventions gouvernementales.

Près de 92% des personnes interrogées aux Etats-Unis et au Canada conduisent régulièrement une voiture, tandis que moins de 4% marchent ou font du vélo et à peine 5% utilisent les transports publics. Manhattan, à New York, arrive par exemple à la 434e place du classement.