Près de 40 artistes suisses et internationaux participeront aux 9e Journées du papier découpé samedi et dimanche à Château-d'Oex (VD). Expositions, démonstrations, ateliers et ciné-concert ponctueront la manifestation entièrement gratuite.

L'art du papier découpé sera à l'honneur samedi et dimanche à Château d'Oex (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ces Journées sont organisées autour de plusieurs lieux emblématiques du village: le collège Henchoz, le passage sous-voie du MOB, Lo Carroz di Bossons, ainsi que le Musée du Pays-d'Enhaut et Centre du papier découpé. Dans ce dernier, l'exposition «Sororité» donnera une place particulière à la voix des femmes à travers le papier.

Le public pourra participer à des ateliers créatifs, à des initiations ou encore se faire tirer le portrait en papier découpé. Une poya collective sera créée samedi, puis dévoilée dimanche. «Autour du monde», une balade didactique dans les rues du village, présentera des oeuvres traditionnelles et modernes de papier découpé.

