L'exposition du château de St-Maurice (VS) consacrée à Asterix a fermé ses portes dimanche. En huit mois environ, elle a attiré 38'226 visiteurs, frôlant le record de fréquentation de 2023 avec l'exposition dédiée aux Schtroumpfs (38'420 entrées).

Plus de 38'000 personnes ont vu l'exposition consacrée à Astérix au château de St-Maurice (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Après ses expositions créées autour du Marsupilami, d'Alice au Pays des merveilles, de Petzi, de Dracula, des Schtroumpfs ou de l'univers de Zep, le château de St-Maurice a, une nouvelle fois, réussi son pari avec le «petit gaulois», se réjouit-il lundi dans un communiqué. Principalement centrée sur le travail de création de René Goscinny et Albert Uderzo, cette exposition a conquis un public multigénérationnel «par sa mise en perspective tant patrimoniale que ludique.»

Pour sa prochaine exposition, du 28 mars au 22 novembre 2026, le château proposera une nouvelle exposition originale sur un personnage mythique de la bande dessinée, Lucky Luke. Imaginé en 1946 par le Belge Morris (1923-2001), Lucky Luke fêtera l’année prochaine ses 80 ans.

«Il représente, de par facture, son ton, son inventivité et sa savoureuse galerie de personnages-clés (Jolly Jumper, Rantanplan, Les Dalton, les croque-morts, etc.) l'une des icônes mondiales absolues du 9e art», a relevé Philippe Duvanel, le directeur du château chablaisien, cité dans le communiqué.

Durant sa carrière, Morris a dessiné 72 albums de Lucky Luke, avec notamment, pour plus de la moitié d'entre eux, un scénario imaginé par René Goscinny. L'univers de Lucky Luke se prolonge aujourd'hui par le biais de nouvelles aventures imaginées par Jul et dessinées par Achdé et par divers albums hommages réalisés par Mathieu Bonhomme, Bouzard, Mawil, Ralf König, Blutch ou, tout récemment Appollo (scénario) et Brüno (dessin).