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35°C à Londres Chaleur au Royaume-Uni: nouveau record pour un mois de mai

ATS

26.5.2026 - 18:13

Le Royaume-Uni a battu mardi un nouveau record de la journée la plus chaude jamais enregistrée au mois de mai, avec une température atteignant 35°C à Londres au quatrième jour d'une vague de chaleur exceptionnelle, a annoncé l'agence nationale de météorologie.

Une personne tente de se protéger du soleil mercredi à Londres, où le mercredi a atteint 35° C.
Une personne tente de se protéger du soleil mercredi à Londres, où le mercredi a atteint 35° C.
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 18:13

26.05.2026, 18:33

Quatre adolescents sont par ailleurs morts noyés dans le pays depuis dimanche, ont indiqué mardi les autorités locales des régions concernées, vraisemblablement alors qu'ils tentaient de se rafraîchir.

Ces décès sont survenus dans des plans d'eau de différentes régions d'Angleterre: un jeune a péri dans la région de Sheffield (nord), un autre près de Manchester (nord), un troisième à Lincoln (est), selon les différentes polices locales, et une adolescente près de Birmingham (centre), selon les autorités du comté.

Un sexagénaire est par ailleurs décédé en voulant porter secours à des proches en difficulté qui se baignaient sur une plage de Cornouailles, selon des médias britanniques.

Le nouveau record de température enregistré mardi a battu un premier record survenu la veille: la température avait déjà grimpé lundi à 34,8°C à Kew Gardens, jardin botanique dans le sud-ouest de Londres, soit 2 degrés de plus que le précédent record de 32,8°C enregistré en 1922 puis en 1944, selon le Met office.

Nuit tropicale

De l'Angleterre à l'Italie, une partie de l'Europe vit mardi une nouvelle journée de chaleur inédite pour un mois de mai, qui bouscule les habitudes sur un continent qui se réchauffe plus vite qu'ailleurs.

Une alerte sanitaire classée au niveau «orange» – en-dessous du plus haut niveau, qui est rouge – est actuellement en vigueur dans une grande partie du Royaume-Uni, notamment dans le sud et à Londres, et ce jusqu'à jeudi 17h00.

Les températures devraient rester élevées toute la semaine, avec une baisse sensible attendue à partir de dimanche seulement, selon les prévisions météorologiques.

Quant aux températures nocturnes, la nuit de lundi à mardi a également été «la plus chaude jamais enregistrée en mai», a indiqué le Met Office. La température n'est pas redescendue en-dessous de 20°C dans certaines régions du pays, ce qui permet de la qualifier de «nuit tropicale»

La chaleur perturbait aussi le réseau ferroviaire britannique, après que l'opérateur Network Rail a imposé des limitations de vitesse aux trains.

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