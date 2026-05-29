Le changement climatique réduit progressivement les périodes de l'année durant lesquelles le pèlerinage musulman de La Mecque peut se tenir dans des conditions météorologiques supportables, selon une étude publiée vendredi par le réseau scientifique international World Weather Attribution (WWA).

Un bénévole asperge d'eau des pèlerins musulmans alors qu'ils s'éloignent après avoir lancé des cailloux sur des piliers lors du rituel symbolique de la lapidation du diable, au deuxième jour de ce rite, l'un des derniers de le pèlerinage annuel du Hadj, à Mina, près de La Mecque, en Arabie saoudite, le jeudi 28 mai 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Notre analyse montre très clairement que la période de l'année pendant laquelle les conditions sont sûres pour les millions de musulmans souhaitant accomplir le hajj est désormais plus courte», souligne Clair Barnes, chercheuse à l'Imperial College de Londres, citée dans le communiqué. Et «tant que nous continuerons à brûler des combustibles fossiles, [elle] continuera de se réduire», avertit-elle.

Le grand pèlerinage musulman expose des centaines de milliers de fidèles à la chaleur écrasante de l'ouest de l'Arabie saoudite, l'une des régions les plus arides au monde. Cette année, ce grand rassemblement religieux s'est de nouveau tenu sous des températures dépassant les 40 degrés Celsius.

Selon le rapport du WWA, les températures enregistrées en mai à La Mecque «correspondent désormais à celles observées en été dans les années 1980». Le hajj, régi par le calendrier lunaire islamique, recule d'environ onze jours chaque année dans le calendrier grégorien.

+3,5 degrés

Après plusieurs éditions en pleine saison chaude, il s'est déroulé à la fin mai cette année et est attendu mi-mai en 2027, avant de se rapprocher progressivement de l'hiver.

Mais ce déplacement calendaire ne suffit plus à compenser la hausse des températures. Les chercheurs soulignent que «le changement climatique causé par l'activité humaine a prolongé les épisodes de chaleur extrême».

«Des températures moyennes supérieures à 32 degrés, autrefois typiques de l'été entre 1970 et 1990, sont maintenant attendues presque chaque année dès le mois de mai», poursuit l'étude, estimant que ces températures ont augmenté «d'environ 3,5 degrés Celsius» par rapport à la période pré-industrielle.

Et la possibilité que le thermomètre dépasse 40 degrés à cette période n'est plus «exceptionnelle»; elle est aujourd'hui «susceptible de se produire tous les deux à trois ans», ajoutent les auteurs.

Le pèlerinage, l'un des cinq piliers de l'islam, se déroule sur plusieurs jours à La Mecque et dans ses environs, principalement en plein air.

Après la mort de plus de 1300 personnes lors du hajj 2024, marqué par des températures dépassant les 50 degrés, les autorités saoudiennes ont renforcé les dispositifs de protection contre la chaleur, notamment à travers l'utilisation massive de la climatisation.