Chaleur record en Grèce, avant la neige et le gel

La Grèce connaît des montagnes russes sur le plan météorologique. Les températures ont grimpé à un niveau record pour un mois de mars ce week-end, juste avant un épisode prévu de neige et de gel, ont déclaré dimanche des météorologues.

A Athènes et dans toute la Grèce, des stations météorologiques ont enregistré des températures plus typiques d'un mois de mai que des derniers jours de l'hiver (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le mercure est monté à 31,4 degrés samedi dans la ville centrale de Livadia, le plus chaud jamais enregistré pour un mois de mars, selon le site Meteo.gr de l'Observatoire national d'Athènes. Dans tout le pays, des stations météorologiques ont enregistré des températures plus typiques d'un mois de mai que des derniers jours de l'hiver.

«Avoir de telles températures si tôt en mars, cela n'est jamais arrivé auparavant!» a déclaré le météorologue Panagiotis Giannopoulos à la télévision ERT. Le pic inhabituel a été attribué à un voile de poussière saharienne dans l'air.

A la suite d'une vague d'incendies de forêt, une interdiction nationale de faire des feux dans les propriétés rurales est en vigueur jusqu'au 18 mars.

Gel attendu

Mais les Grecs vont devoir se préparer à une chute des températures à partir de mardi, ont annoncé les services météo. «Une masse d'air froid mardi apportera des averses et de la neige dans tout le pays», a déclaré M. Giannopoulos.

«A Athènes, où aujourd'hui nous avons 27 degrés, la température maximale sera de 11 degrés. Ce sont des montagnes russes,» a-t-il ajouté.

Ce changement abrupt est particulièrement problématique pour le secteur agricole. Dans la région grecque de Macédoine (nord) – qui a connu 27 degrés ce week-end – le gel attendu devrait causer de graves dommages sur les arbres fruitiers en pleine floraison.

La Grèce subit fortement l'impact du changement climatique. Elle a connu son été le plus chaud l'an dernier et son hiver le plus doux jamais enregistré en 2023-2024, selon les données du réseau Meteo.gr.