Le ministère italien de la Santé a placé vendredi Rome, Venise et 19 autres grandes villes du pays en alerte ce week-end en raison d'une vague de chaleur.

Le niveau d'alerte «rouge», qui est utilisé, correspond à un niveau de chaleur susceptible d'avoir des «effets sur la santé de personnes en bonne santé, et pas seulement les groupes de population à risque», avertit le ministère. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une vague de chaleur touche actuellement une partie de l'Europe, dont l'Italie et la France, illustrant la multiplication et l'intensification des périodes de températures anormales.

Le ministère de la Santé italien recommande d'éviter les activités physiques et de s'exposer au soleil entre 11h et 18h, ainsi qu'une «alimentation légère, en privilégiant les pâtes et le poisson» au détriment de la viande.

Il invite également à recourir aux climatiseurs, répandus en Italie, où avait été battu le record de température pour l'Europe continentale en 2021, à savoir 48,8°C, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Les villes concernées par l'alerte rouge ce week-end se situent aussi bien dans le Nord, comme à Milan, Bologne et Turin, que dans le Sud, notamment à Naples et Palerme, en Sicile.

A Venise, déjà en alerte rouge vendredi, se tient depuis le début de la semaine le très médiatique mariage du fondateur d'Amazon, l'américain Jeff Bezos et de Lauren Sanchez, ex-présentatrice, avec un grand bal prévu samedi où chantera Lady Gaga, selon la presse italienne.

Les scientifiques ont mis en garde depuis plusieurs années contre les conséquences du changement climatique qui est à l'origine de vagues de chaleur, de sécheresse et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes plus longs, plus intenses et plus fréquents.