Drame en Valais Avalanche à Chamoson: un policier valaisan décède, deux héliportés

ATS

16.1.2026 - 14:57

Une avalanche a emporté jeudi à la mi-journée trois randonneurs à ski, tous de nationalité suisse, à Chamoson (VS), dans le secteur de la Pointe de Chemo. Un homme de 42 ans est décédé sur les lieux et deux autres personnes, un homme et une femme, ont été blessés et ont dû être héliportés.

Le jeudi 15 janvier 2026 vers 12h15, un groupe de quatre randonneurs à ski évoluait dans le secteur de la Pointe de Chemo sur la commune de Chamoson. Lors de la descente de la face est, à une altitude d’environ 2’500 mètres, une avalanche s’est déclenchée et a emporté trois d’entre eux.
© Police cantonale

L'avalanche s'est déclenchée vers 12h15 lorsqu'un groupe de quatre randonneurs à ski était en train de descendre sur la face est, à une altitude d'environ 2'500 mètres, a indiqué vendredi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. La coulée de neige a emporté trois d'entre eux.

Alarmé par le quatrième randonneur, les secouristes de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), avec l'appui de deux hélicoptères d'Air-Glaciers et un d'Air Zermatt, ont pu localiser et dégager deux des victimes ensevelies, selon la police.

Selon "lenouvelliste.ch", la victime décédée est un policier valaisan âgé de 42 ans. Les deux autres randonneurs blessés sont un homme de 41 ans – également policier valaisan – et une femme de 53 ans.

L’homme a été héliporté à l’hôpital de l’Île à Berne, tandis que la femme a été transportée à l’hôpital de Sion. Les personnes impliquées sont de nationalité suisse. Une instruction a été ouverte par le Ministère public.

Appel à la prudence

Dans son communiqué, la police cantonale du Valais lance un appel appuyé à la prudence.

L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF indique que la situation avalancheuse pour ce week-end est critique en Valais. Au cours de la semaine écoulée de nombreuses avalanches, souvent grandes, ont été déclenchées par des personnes en randonnée à ski ou en freeride avec des conséquences parfois tragiques.

La constitution du manteau neigeux contient des couches fragiles qui vont persister et qui empêchent qu’une bonne liaison ait lieu avec les quantités importantes de neige tombées en fin de semaine passée. Les organes de sauvetage sont intervenus à 20 reprises sur le front des avalanches depuis le début de cette année.

À retenir :

  • Formez-vous ! auprès de structures reconnues : Club Alpin Suisse (CAS), Swiss Mountain Training, guides de montagne, écoles de ski.
  • Consultez le bulletin d’avalanches (SLF) et les prévisions météo (White Risk, MeteoSuisse).
  • Emportez systématiquement DVA, sonde, pelle et téléphone portable chargé.
  • Informez un proche de votre itinéraire et ne partez jamais seul.
  • Privilégiez les itinéraires balisés et sécurisés.
  • Testez vos connaissances sur : www.avalanche-check.ch
  • Faites-vous accompagner par un professionnel.
  • Et surtout : ayez le courage de renoncer.
