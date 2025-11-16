  1. Clients Privés
Genève Champ-Dollon : une détenue retrouvée morte dans sa cellule

ATS

16.11.2025 - 13:43

Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon, où elle était incarcérée. Les autorités sanitaires et le Minisètre public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.

La détenue a été retrouvée inanimée dimanche en tout début de matinée (photo prétexte).
La détenue a été retrouvée inanimée dimanche en tout début de matinée (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 13:43

16.11.2025, 13:46

La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.

