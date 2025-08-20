  1. Clients Privés
Champéry Le Nant de Gleux sécurisé après trois ans de travaux

ATS

20.8.2025 - 16:41

Après trois ans de travaux, le torrent du Nant de Gleux, l'un des principaux cours d'eau de Champéry, est désormais sécurisé. Il dispose maintenant d'un dépotoir de 3000 mètres cubes.

A Champéry, le Nant de Gleux est sorti à plusieurs reprises de son lit entre 2018 et 2023 (photo archives).
A Champéry, le Nant de Gleux est sorti à plusieurs reprises de son lit entre 2018 et 2023 (photo archives).
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 16:41

20.08.2025, 16:42

Cette construction doit permettre de limiter les risques de débordements lors de laves torrentielles, précisent les autorités de la commune chablaisienne à Keystone-ATS. Le Nant de Gleux était notamment sorti de son lit à deux reprises en janvier 2018 et encore une fois en novembre 2023, recouvrant de boue l'un des principaux axes routiers de la station.

Ce dépotoir permettra d'accumuler les matériaux lourds comme du bois, des pierres ou des morceaux de rocher. Il permettra d’éviter la création de barrages naturels (embâcles) qui pourraient être synonymes d'inondations. En cas de laves torrentielles d'importance, l'eau et la boue devrait suivre les contours de la route menant à la partie sommitale de la station, sans impacter les propriétés privées.

Par ailleurs, la commune de Champéry vient de terminer une pré-étude concernant la sécurisation de l'ensemble des zones situées en amont du village, au-dessus de la zone à bâtir. L'idée est notamment d'y installer des filets et d'y construire des dépotoirs.

Celle-ci sera prochainement présentée au Service des dangers naturels du canton du Valais et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Si le projet est approuvé, il bénéficiera de participations financières du canton du Valais et de la Confédération, dans une proportion encore à définir.

