  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Morgins (VS) Plus de 150 fromages en lice pour les Championnats du Monde de la raclette

ATS

17.10.2025 - 09:01

Les Championnats du Monde de la raclette reviennent à Morgins (VS) pour une 2e édition du 24 au 26 octobre. Plus de 150 fromages issus de 13 pays seront en lice lors de la compétition. Les amateurs de fromage sont eux aussi conviés au «village de la raclette».

La raclette sera à l'honneur à Morgins (VS) du 24 au 26 octobre lors des Championnats du monde de la raclette (image d'archive).
La raclette sera à l'honneur à Morgins (VS) du 24 au 26 octobre lors des Championnats du monde de la raclette (image d'archive).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 09:01

17.10.2025, 09:03

Public et producteurs sont ainsi invités à célébrer «l'amour de la raclette» à travers trois jours de concours, dégustations et rencontres. «Fort du succès de sa première édition, l'événement s'annonce plus international que jamais», se réjouissent les organisateurs.

Les fromages en lice seront d'abord départagés par un jury mixte, composé de professionnels de la gastronomie et de consommateurs préalablement sélectionnés parmi le grand public à travers un tirage au sort. Un «super jury international» formé d'experts du milieu élira ensuite les meilleures meules.

Producteurs «d'ici et d'ailleurs»

Les catégories de fromage à raclette en compétition sont au nombre de cinq: au lait cru de vache d'alpage, au lait cru de vache, au lait de vache thermisé/pasteurisé, au lait de chèvre et au lait de brebis. Un «coup de coeur des enfants» sera aussi décerné dans la catégorie des fromages d'alpage.

Si la Suisse est très bien représentée dans la compétition, des pays tels que l'Australie, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, a la République Tchèque ou encore les Etats-Unis ont aussi fourni des meules.

La première édition de l'événement s'était tenue en 2023 à Morgins. Des produits de Champéry (VS), de Vouvry (VS) mais aussi d'Obwald avaient été sacrés meilleurs fromages à raclette parmi les 87 fournis par sept pays.

Les plus lus

«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade
Ce radar donne des sueurs froides aux touristes suisses
«J'en ai sacrément bavé» – Un aventurier vaudois réalise un exploit!